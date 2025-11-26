El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III al presidente de Alemania

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condecorado al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, un gesto muestra del "real aprecio" al jefe de Estado alemán que se produce en el día que comienza su primera visita de Estado a España.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la mañana de este miércoles, que con un real decreto hace oficial la condecoración, que es a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que lleva la firma del Rey Felipe VI.

Además, el Ejecutivo ha condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la esposa del presidente alemán, Elke Büdenbender; al secretario de Estado Parlamentario de Asuntos Digitales y Modernización del Estado, Thomas Jarzombek, y al secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Géza Andreas von Geyr.

Estas condecoraciones tienen lugar en el marco de la visita de Estado del presidente de la República Federal de Alemania a España, donde se encontrará tanto con el rey Felipe VI como con el presidente del Gobierno. Además, se desplazará al País Vasco para homenajear a las víctimas del bombardeo nazi en Gernika durante la Guerra Civil.

Steinmeier, que ya estuvo en España en visita oficial en octubre de 2018, devuelve así la visita de Estado que llevaron a cabo los reyes en octubre de 2022. El mandatario viajará acompañado por la primera dama, Elke Buedenbender.