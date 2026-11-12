El Gobierno condena el bombardeo israelí a un hospital en Gaza y lo tilda de "violación grave" del derecho humanitario

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado "con total rotundidad" los bombardeos de Israel contra el hospital de Nasser, en Khan Younis, ubicado al sur de la Franja de Gaza y ha mostrado su "solidaridad" con "las familias de las víctimas" así como el deseo de que los heridos se recuperen pronto.

"Este ataque supone otra violación grave tanto del derecho internacional humanitario", ha expresado este jueves en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores en el que ha asegurado que este bombardeo transgrede también el alto el fuego alcanzado en octubre del año pasado.

Así, ha recordado que los Convenios de Ginebra "protegen los hospitales y el personal sanitario en tiempo de guerra" y que "no podrán considerarse nunca como objetivos militares".

"INACEPTABLE SITUACIÓN HUMANITARIA EN GAZA"

El Ejecutivo ha calificado de "inaceptable" la situación humanitaria en Gaza porque "continúa agravándose" como consecuencia de "los ataques y destrucción de la red sanitaria palestina" y "las primeras víctimas mortales en los campos de refugiados" a causa del la bajada de temperaturas por la llegada del invierno.

Por ello, ha instado a Israel a permitir "la urgente entrada masiva de ayuda humanitaria" en la Franja para aliviar el "sufrimiento de la población palestina" en base al derecho internacional, "y el cumplimiento de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Asimismo, el Gobierno ha insistido en su "firme compromiso con la paz y estabilidad" y ha afirmado que continúa trabajando "con sus socios" para "para el cumplimiento de la Resolución 2803 y de la Declaración de Nueva York" para alcanzar la solución "de los dos Estados", defendida por el presidente, Pedro Sánchez.