El Gobierno confía en que el Congreso blinde la desclasificación "inmediata" de documentos secretos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), conversa con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el Consejo de Ministros aprobara hace unos meses el proyecto de ley de información clasificada, instando a los grupos parlamentarios a "reflexionar" para que las Cortes Generales lo apoyen con "una mayoría clara" y se blinde la desclasificación "inmediata" de documentos secretos.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz de PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, ha preguntado a Torres si considera que es "compatible" la defensa de una memoria democrática con la Ley de Secretos Oficiales que fue aprobada durante el franquismo.

Y es que el PNV ha sostenido que "la violencia de Estado no terminó" con la muerte del dictador Francisco Franco y que la Ley de Secretos Oficiales no permite tener acceso a documentación sobre algunos hechos como el asesinato de Mikel Zabalza hace 40 años tras ser detenido por la Guardia Civil o la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral.

Por ello, Torres ha reconocido que "claramente no" es compatible defender una memoria democrática con el mantenimiento de la Ley franquista de Secretos Oficiales, por lo que ha reivindicado el trabajo del Gobierno de Sánchez para modificar esta norma.

Al respecto, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó en julio en segunda vuelta este proyecto de ley y que ahora se ha remitido al Congreso para su recorrido parlamentario.

"Ahora es el momento de los grupos parlamentarios de hacer que todos reflexionen para que esto salga adelante con una mayoría clara en las Cortes Generales, que no se vuelva a clasificar nada que tenga que ver con los derechos humanos, que la desclasificación sea inmediata y puntual", ha sentenciado.