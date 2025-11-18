El Gobierno confirma que también presentará en los próximos meses un nuevo modelo de financiación de los ayuntamientos

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este martes en el Senado que el Gobierno también trabaja en presentar en los próximos meses un planteamiento para la reforma de la financiación local, en paralelo al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas.

Torres ha aprovechado una pregunta de ERC en la sesión de control al Gobierno en la cámara alta para reafirmar la intención del Ejecutivo de presentar sendos modelos de manera paralela, aunque ha reivindicado el incremento de recursos para las corporaciones locales desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Y es que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó este lunes a las comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos meses.

De acuerdo con sus previsiones, el Gobierno quiere presentar a las comunidades el nuevo modelo entre enero y febrero del año que viene, para que inicie su recorrido en el Consejo de Política Fiscal y posteriormente en el Consejo de Ministros y en las Cortes Generales. Su intención es que el sistema pueda entrar en vigor en 2027.

Con todo, Torres también ha confirmado que la intención del Gobierno es hacer en paralelo el trabajo con el nuevo sistema de financiación local, aunque no ha concretado fechas y sí que ha recordado que este lunes también se reunió la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).