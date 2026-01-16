El Gobierno da "credibilidad" a las denunciantes de Julio Iglesias pero recuerda que "tiene derecho a defenderse"

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el Ejecutivo da "credibilidad" a las denunciantes de agresión sexual y maltrato contra el cantante Julio Iglesias, al tiempo que ha recordado que el artista "tiene todo el derecho a defenderse".

Saiz se ha pronunciado después de que Iglesias rechazara este viernes, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram y recogido por Europa Press, las informaciones en las que dos antiguas trabajadoras le acusan de presuntos abusos.

En este contexto, la ministra ha asegurado que la posición del Gobierno es "siempre al lado de las víctimas" y ha defendido la necesidad de otorgar "credibilidad" a quienes denuncian violencia de género "en este y en cualquier otro caso", unos hechos que, según ha señalado, han causado "shock" en el conjunto de la ciudadanía.

Asimismo, ha insistido en que el procedimiento debe resolverse en el ámbito judicial. "Esto está en manos de la Justicia, que llegará hasta el final de este asunto", ha señalado la portavoz del Ejecutivo.

Por último, Saiz ha reiterado el compromiso del Gobierno con las víctimas de violencia de género, al tiempo que ha apelado al respeto a los procesos periodísticos y judiciales en curso.