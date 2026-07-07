El Gobierno defiende que es compatible defender a Zapatero y que la Abogacía del Estado se persone por las joyas

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha reiterado su confianza en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a pesar de que la Abogacía del Estado se ha personado en el caso que le investiga por las joyas millonarias encontradas en la caja fuerte de su despacho y considera que ambas cosas son compatibles.

En ese sentido, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado este martes que en cualquier procedimiento judicial el juez ofrece tomar acciones a la administración que ha podido ser perjudicada, en este caso Hacienda por sendos delitos fiscal y de contrabando, por no declarar las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros.

La Audiencia Nacional, que investiga a Zapatero, ofreció emprender acciones judiciales a la Agencia Tributaria y ésta lo puso en conocimiento de la Abogacía del Estado "que actúa como abogado de las administraciones públicas", ha apuntado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

DENTRO DE LA "NORMALIDAD"

Por tanto considera dentro de la "normalidad absoluta" y conforme a la "legalidad y la costumbre" que la Abogacía del Estado se persone en el proceso como posible perjudicado.

Sentada a su lado, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha reiterado su apoyo al expresidente socialista, señalando que Zapatero tiene "derecho a la legítima defensa" y a que se respeten "sus tiempos", tras ser preguntada sobre las explicaciones que aseguró que daría sobre el origen de las joyas y todavía no ha ofrecido.

En su declaración ante el juez José Luis Calama el pasado 17 de julio, Zapatero se negó a declarar respecto a las joyas --una pieza separada de la investigación principal por el 'caso Plus Ultra-- y pidió 10 días para explicar el origen de las mismas, encontradas durante un registro policial a su despacho.

NO ACLARAN SI ZAPATERO SE LO HA EXPLICADO A SÁNCHEZ

En todo caso en el Ejecutivo confían en que termine ofreciendo esa información, según indica un ministro, que sigue manteniendo su apoyo al exdirigente.

El presidente Pedro Sánchez admitió el mes pasado desde Bruselas que hablaba con frecuencia con Zapatero desde su imputación, aunque en el Ejecutivo evitan aclarar si ya conoce la procedencia de las joyas y por qué no las ha declarado a Hacienda.

En todo caso fuentes de Moncloa aseguran que siguen creyendo en su inocencia y mantienen su respaldo político, a pesar del procedimiento abierto por Hacienda y la Abogacía del Estado, que consideran un proceso casi automático.