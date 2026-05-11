El Gobierno destina casi 5 millones a ayudas para gastos médicos de los emigrantes españoles que residen en Venezuela

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MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destina 4,9 millones de euros para cubrir los gastos médicos de los emigrantes españoles "residentes legalmente en Venezuela" que carezcan o "no tengan la cobertura suficiente en esta contingencia", desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril del 2027.

Así lo ha reflejado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes, recogido por Europa Press, en el que ha hecho público el convenio firmado con la fundación España Salud con el que buscan amparar a los desplazados como consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939).

Dicha medida busca cubrir tanto la atención primaria, con los medios de la fundación y la contratación de un equipo médico; la atención especializada, con médicos, proveedores y clínicas privadas de España Salud, así como la atención quirúrgica de los beneficiarios en clínicas privadas que aún están por concretar.

La subvención se otorga directamente a la fundación con la que se ha firmado el convenio, dotándoles de 108,34 euros por personas al mes, lo cual arroja un total anual de 1.300,08 euros por español residente en el país caribeño o, lo que es lo mismo, 4.935.103,68 euros para cubrir las necesidades de los 3.796 beneficiarios durante el próximo año.