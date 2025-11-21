El Gobierno dice sentir "indefensión" tras la condena del Supremo al fiscal general

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la pres - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado sentir "indefensión y sorpresa" tras la condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes gubernamentales han señalado que en el Gobierno recibieron el fallo del Supremo "con cierto sentimiento de indefensión y sorpresa", si bien han aclarado que la condena al fiscal general "no va a suponer una zancadilla a nada ni va a entorpecer" la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Moncloa reaccionó en un primer momento trasladando a los medios de comunicación que "respeta pero no comparte" la condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador. Además, el fallo ordena a García Ortiz a indemnizarle con 10.000 euros por daños morales.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que se ponía en marcha el mecanismo legal para nombrar al sucesor de García Ortiz, al tiempo que incidió en que el Gobierno tiene el "deber legal de respetar el fallo", a la espera de conocer la sentencia y poder analizarla en detalle. Pero también, esgrimió, el Ejecutivo tiene "el deber moral" de decir públicamente que no lo comparte.

"El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, sin embargo hoy el poder judicial ha hablado y ha resuelto esta causa", añadió el ministro en una breve comparecencia en Moncloa, en la que aprovechó para reiterar el "reconocimiento" del Ejecutivo a la labor realizada por García Ortiz y "su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad".

DÍAZ: LA CONDENA ES POLÍTICA

Del lado de Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado que la condena del Supremo es "política", constituye una "anomalía" y se dirige fundamentalmente "contra el Gobierno" progresista.

"Esta sentencia cuando la conozcamos será estudiada en todas las facultades de derecho de España", ha lanzado durante una rueda de prensa en Eslovenia, donde se encuentra de viaje oficial, junto al ministro de Trabajo de este país, Luka Mesec.

Díaz ha defendido a García Ortiz, al que ha definido como "un jurista brillante", y ha recriminado que el Supremo le ha condenado "sin pruebas". Es más, ha alertado que el fallo del TS "rompe la institucionalidad del Estado" y, además, lo que hace es "fracturar" a la "judicatura" española, en alusión a los dos votos discrepantes con la resolución dentro del tribunal.

LÓPEZ: EL FISCAL ES INOCENTE

También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, defendió la inocencia del García Ortiz "a pesar de lo que diga el Supremo". "Si el fiscal general no es inocente, entonces varios periodistas de prestigio han mentido", dijo, en referencia al juicio.

Asimismo, López concluyó que el fallo lanza el "demoledor mensaje" de "no te atrevas a tocar a Ayuso" porque "como dice Miguel Ángel Rodríguez --jefe de Gabinete de la presidenta madrileña-- vas p'alante".

Ante ello, el ministro confesó que al escuchar la condena sintió "mucha desolación" que se tornó en "indignación y ganas de pelear y hacer frente" a algo que, a su juicio, "pone en riesgo ciertos valores democráticos, respeto al Estado de Derecho y que la regla sea igual para todos". "Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?", cuestionó en una entrevista en la 'Cadena Ser'.

PLANAS, SORPRENDIDO CON EL FALLO

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se mostró "realmente sorprendido", a la vez que ha reconocido sentir "gran curiosidad por ver cómo va a argumentar el fallo la Sala Segunda" una vez que se conozca la totalidad de la sentencia.

"De lo que hemos seguido del juicio no se ha visto ningún elemento de ninguna revelación (de secretos), más bien al contrario. Los propios periodistas que han estado allí han explicado muy bien cómo se conocía públicamente el tema", añadió el titular de Agricultura en una entrevista en 'Canal Sur', donde quiso dejar claro que "en todo caso no me parece una buena noticia".