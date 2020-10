El Gobierno espera que la moción de Vox sirva para reivindicar su gestión y para que el PP vuelva a la moderación

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno acude este miércoles al debate de la moción de censura impulsada con Vox con la intención de poder reivindicar su gestión y confrontar su proyecto con el de la extrema derecha, y también con la esperanza de que el PP aproveche esta oportunidad para desvincularse de la ultraderecha y volver a la moderación y a su papel de "partido de Estado" si finalmente opta por el 'no'.

De hecho, el Ejecutivo cree que esta moción a quien interpela realmente no es al Gobierno, sino al PP. Primero, porque no tiene "capacidad real de presión" al no contar con más apoyos conocidos que los de los diputados de Vox, y segundo, porque el objetivo del partido de Santiago Abascal no es otro, a su juicio, que disputarle a los 'populares' el liderazgo de la derecha.

En todo caso, el Gobierno espera que el debate de mañana no incremente el clima de crispación, que sea "constructivo" y, sobre todo, que les permita comparar el programa del Ejecutivo de coalición con el del "candidato de la ultraderecha", tal y como ha afirmado este martes desde Italia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

INTERVENDRÁN SÁNCHEZ E IGLESIAS

Sánchez será el principal encargado de responder a Abascal durante el debate, aunque el jefe del Ejecutivo de coalición compartirá también réplicas con su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Sobre esta decisión, el presidente ha argumentado que "todos los ministros son representantes del Gobierno". "Hay que recordar que éste es un Gobierno de coalición", ha apostillado.

El presidente afronta el debate que arranca este miércoles con la "seriedad y rigurosidad" que exige, a su juicio, un instrumento constitucional como la moción de censura; instrumento que precisamente le permitió a él llegar a la Moncloa en 2018.

Eso sí, el Gobierno considera que Vox ha impulsado su moción de censura mirando al PP, para que el líder de los 'populares', Pablo Casado, "se defina", tal y como ha manifestado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros. Prueba de ello es, a su juicio, la "desubicación" que ha demostrado Casado, al no haber desvelado todavía qué va a votar el PP.

LLAMAMIENTO AL PP PARA QUE ABRA UN NUEVO TIEMPO, LEJOS DE VOX

En este sentido, el Gobierno se centrará también en hacer un llamamiento al PP para que supere sus "discusiones internas" y el "frentismo" que a su parecer viene practicando, se distancie de Vox, y recuerde cuáles son sus tareas de partido de Estado. "Vamos a seguir esperando a esta derecha moderada", ha manifestado Montero este martes.

"Le instamos a que encuentre su lugar dentro de la derecha moderada, que llegue a acuerdos con el gobierno. Los temas de país tienen que anteponerse a los intereses partidistas. No hay que estar pendientes de la calculadora de votos, hay que estar en lo que preocupa a los ciudadanos", ha defendido.

El Ejecutivo ha redoblado estos últimos días sus llamamientos al PP para que acepte, entre otras cosas, sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comprometiéndose a cambio a retirar la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos han impulsado en el Congreso.

Por ello, esperan que el fracaso de la moción de Vox sirva para abrir un nuevo tiempo, siempre que el PP opte como el 'no' y no por la abstención, que el Ejecutivo interpreta como un aval a la ultraderecha. "La pregunta que hay que hacer al PP es cuál es la actitud que piensan adoptar", ha insistido Montero.

Montero también ha insistido en la necesidad de que el debate sea "sereno, tranquilo, sin crispación política y ruido". "Nosotros, frente a la crispación que algunos quieren instalar, estamos haciendo un llamamiento permanente a la unidad, al entendimiento y al dialogo en diferentes materias", ha reivindicado.