El Gobierno exige "respeto" a todos sus aliados y pide a Feijóo que el PP no se comporte "como el partido de la guerra"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha exigido "respeto" a todos sus aliados ante las decisiones que como "país soberano" toma España, al tiempo que ha cargado contra el PP, reclamando a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que dejen de comportarse como "el partido de la guerra".

"España es un país soberano, que toma sus decisiones soberanamente. Y nosotros exigimos respeto a todos nuestros aliados hacia una de las naciones del planeta más antiguas, como es España", ha reivindicado el ministro en declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, ante las amenazas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender el comercio ante la negativa del Gobierno de permitir usar las bases de Rota y Morón para la operación militar en Irán.

"Somos un país que contribuye a la seguridad euroatlántica, pero que tiene sus valores, que se enmarcan dentro de los valores europeos", ha esgrimido, subrayando que el Gobierno "va a tomar siempre sus decisiones de manera soberana y guiados por una única guía, que es los deseos y los valores del pueblo español, que en estos momentos están muy claramente en el no a la guerra".

En línea con el mensaje trasladado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Albares ha insistido en que España entiende que "la amenaza del uso de la fuerza tiene que enmarcarse siempre dentro de la Carta de las Naciones Unidas y dentro de la acción colectiva de los Estados".

Así pues, ha agregado, "defender el Derecho Internacional y exigir el cese inmediato de la guerra es exactamente lo mismo". "Decir no a la guerra es lo mismo que decir sí al Derecho Internacional y sí a la paz", ha abundado.

DESCONOCIMIENTO DE FEIJÓO

Por otra parte, respecto a las declaraciones que ha hecho el líder de la oposición, quien ha sostenido que "cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del Derecho Internacional están los Derechos Humanos", el ministro de Exteriores ha indicado que "Derecho Internacional y Derechos Humanos forman parte de lo mismo".

A su juicio, lo que "demuestra Feijóo es un absoluto desconocimiento de uno y otro término". Pero al margen de los términos, ha añadido, "lo importante son los valores y la sustancia". Para Albares, ahora lo que toca es defender los valores y "las decisiones soberanas y la soberanía de España".

"España es una nación muy antigua, una de las más antiguas de Europa. Es una nación que lleva siglos aportando a Europa y que, desde luego, desde que llegó la democracia, está aportando al proyecto europeo", ha esgrimido.

Por ello, "yo le exijo al señor Feijóo que se comporte como líder de un partido que espero que todavía sea europeísta y no como el líder del partido de la guerra, como lo fueron durante la guerra de Irak", ha remachado.