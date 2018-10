El Gobierno, expectante por la reacción del PP ante Vox: "Es relevante ver si se sienten atraídos por esta radicalidad"

Publicado 08/10/2018 23:31:24 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha mostrado este lunes expectante por la reacción que el PP pueda tener ante Vox, después de que el partido liderado por Santiago Abascal celebrase un acto en el madrileño Palacio de Vistalegre al que acudieron 10.000 personas.

"Lo más relevante es saber cómo reaccionan el PP y Ciudadanos, que están en un ámbito de centro-derecha. Si se mantienen en esa moderación, o si se sienten atraídos por esta deriva, por esta radicalidad", ha señalado Batet en una entrevista en el canal 24 horas de RTVE, recogida por Europa Press.

La titular de Política Territorial se ha referido al acto celebrado por Vox este domingo y en el que se dieron a conocer las 100 medidas que la formación tiene para el país. Entre ellas, la suspensión del sistema autonómica, la derogación de la Ley de Violencia de Género y la prohibición del aborto y la eutanasia.

"En ese acto se dijeron muchas cosas que a mí no me gustaron especialmente. No me parecen propuestas ni políticas interesantes ni que este país necesite. Van en la dirección contraria, son retrocesos a conquistas en igualdad y a otras muy importantes que se han hecho en 40 años de democracia", ha aseverado Batet.

Para la ministra, la presencia de Vox es una muestra de que España "no es inmune a movimientos" que ya se han dado en otros países europeos. "No me gusta que pase en nuestro país", ha reconocido.