El Gobierno francés insiste en que el problema en Cataluña debe afrontarse en el marco de la legalidad española

Publicado 15/10/2019 18:49:45 CET

03 June 2019, France, Paris: French Minister of Europe and Foreign Affairs Jean Yves Le Drian leaves after a cabinet meeting. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium Agenc / DPA - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) - El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha afirmado este martes ante la Asamblea Nacional que "el asunto catalán debe contemplarse en el marco de la democracia, de la soberanía España y del Estado de Derecho". "La posición de Francia no ha variado, nos sentimos profundamente vinculados a la integridad de España, a su unidad y al estricto respeto a la legalidad constitucional", ha dicho. Le Drian ha respondido a una pregunta del diputado Paul Molac, de La République En Marche, el partido del presidente Emmanuel Macron, que ha criticado que diputados electos hayan sido condenados a prisión, a su juicio, "por sus opiniones". Molac ha planteado el problema en términos no de independencia, sino de "democracia" y ha pedido al Gobierno francés que ejerza su "capacidad de persuasión" con el español, alegando que "es un grave error creer que un conflicto político pueda gestionarse solo con represión judicial".