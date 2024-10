El Gobierno sobre el mensaje del DAO de la Guardia Civil sobre memorias USB de Ábalos: "No sé ni de lo que me habla"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que no tenía conocimiento sobre que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, habría mandado un mensaje a un subordinado suyo relativo a una noticia que hacía referencia a dos memorias USB supuestamente propiedad del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

"Es que no sé ni de lo que me habla", ha señalado Alegría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros al ser preguntada por una información de 'El Confidencial' sobre un mensaje que el DAO envió el pasado sábado a una persona llamada Alfonso, al que este medio identifica como Alfonso López Malo, general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil.

"Aquí, desde luego, hay una investigación que todos ustedes conocen por parte de la UCO, que llevará su trámite correspondiente y, evidentemente, lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno es que siempre vamos a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Justicia cuando así se nos reclame", ha señalado Pilar Alegría, antes de insistir: "No sé de qué me está hablando, me disculpará".

Según adelantó ayer 'El Confidencial', el DAO de la Guardia Civil envió por equivocación un mensaje dirigido a este general en el que le enlazaba a una noticia sobre dos memorias USB de Ábalos que tendría que examinar la UCO, dentro del denominado 'caso Koldo' que se instruye en la Audiencia Nacional, y que contendría "información personalísima".

El DAO, de acuerdo a este medio, remitió el mensaje por error a un chat de Wahtsapp en el figuraban casi medio centenar de personas, todos ellos alumnos del Curso de las Fuerzas Armadas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) de la promoción de 2022. El teniente general, posteriormente, se dio cuenta de su error y borró el mensaje.