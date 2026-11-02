El Gobierno se muestra "pendiente" del cero energético de La Palma y de la evolución de los temporales en Canarias

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), durante la reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma, en la Delegación del Gobierno, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que se encuentra "pendiente" del cero energético que ha afectado este lunes a la isla de La Palma y de la evolución de las condiciones meteorológicas en Canarias.

"Pendiente de la evolución de los temporales en Canarias y del cero energético que se está produciendo en estos momentos en La Palma. El Gobierno de España está en contacto con las autoridades y con el Gobierno de Canarias ante la situación", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la situación acaecida de cero energético que afecta a la isla de La Palma, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), ha declarado la situación de alerta en toda la isla.

El Gobierno canario ha detallado que a las 06.42 horas se ha producido un fallo general del sistema eléctrico y se ha perdido completamente el suministro de electricidad.

La isla también se encuentra desde las 02.00 horas en situación de alerta máxima por lluvias pues la actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en el este de la isla, donde se han registrado acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas.

50.508 ABONADOS SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO

Un total de 50.508 abonados se encuentran sin suministro eléctrico en La Palma tras el cero energético iniciado a las 06.38 horas. informan fuentes de Endesa a Europa Press, que señalan también que ya se han iniciado los trabajos para iniciar la reposición del sistema.

La compañía aún no ha precisado el origen del incidente pero explica que La Palma se ve afectada por tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias que ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta máxima y activar el plan de emergencias (Plateca).

Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por un incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.

Desde REE, operadora del sistema, han señalado que ya se ha iniciado el proceso de reposición en la isla para restablecer el servicio "en el menor tiempo posible" y se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema.