El Gobierno niega que el crédito de 1.300 millones de euros a Defensa se haya quitado de una partida para ayuntamientos

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado este martes desde el Senado que el crédito extraordinario de 1.300 millones de euros al Ministerio de Defensa haya supuesto una detracción de una partida destinada a ayuntamientos y diputaciones.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el parlamentario del PP Fernando Priego ha acusado al Ejecutivo de quitar esta partida de 1.300 millones de euros del presupuesto prorrogado destinada a los ayuntamientos para el crédito a Defensa.

Sin embargo, Torres ha afeado al senador 'popular' su "poca buena fe" por hacer la pregunta, cuando, según ha dicho, conoce los mecanismos presupuestarios en los casos de prórroga.

Según ha explicado, los presupuestos prorrogados son una "fotocopia" del último presupuesto ordinario, por lo que la partida que habla de 1.300 millones de euros a ayuntamientos es "finalista y directa" para las entidades que habían sufrido merma de ingresos por la pandemia en el año 2020.

"1.300 millones que fueron ejecutados y entregados en el año 2023, pero si tú prorrogas presupuesto, tienes que copiar, fotocopiar y dibujar igual las partidas", ha argumentado.

PREGUNTA A ARCADI ESPAÑA SOBRE LOS SUPERÁVITS

Durante el Pleno de este miércoles, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, también ha hablado de los superávits de las administraciones a raíz de una pregunta formulada por la senadora del PNV María Dolores Etxano.

En concreto, la parlamentaria del PNV ha cuestionado al ministro de Hacienda si su departamento va a permitir que los gobiernos autonómicos y las entidades locales puedan movilizar los superávits correspondientes al año 2025.

Sin embargo, España ha recordado que el Gobierno aprobó en diciembre del año pasado un decreto, que contó con el apoyo del PNV en el Congreso, para permitir a los ayuntamientos y a las comunidades usar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027.

Y sobre el superávit de 2025, el nuevo ministro de Hacienda ha espetado al PNV que "seguro" que el Gobierno central dará "los pasos suficientes" para aportar un margen suficiente a las administraciones públicas "sin comprometer la necesaria senda de estabilidad".