El Gobierno niega "reproches" de Sánchez al Rey por no haber ido a Ceuta e insiste en que hay "razones" para que vaya

1113490.1.260.149.20260901134111 Rueda posterior al Consejo de Ministros - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya reprochado al Rey Felipe VI que todavía no haya acudido a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes, defendiendo que solo "constató una realidad" e insistiendo en que hay "razones" para que esa visita se produzca.

Así se ha pronunciado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre las palabras de Sánchez de este lunes en las que consideraba que había argumentos suficientes para que el Rey acuda a Ceuta.

"No fue ningún reproche, sino que constató una realidad, que hace 20 años que se produjo la última visita del rey emérito a Ceuta", ha insistido Elma Saiz sobre estas palabras de Sánchez, recalcando que Felipe VI acudirá a la ciudad autónoma.

Al ser preguntada por si el Rey Felipe VI y Sánchez hablaron sobre este asunto en el despacho que mantuvieron este lunes, Elma Saiz ha dicho que desconoce lo que trataron en esta cita, pero ha defendido que esta reunión se celebró "con total normalidad democrática" y que ya estaba agendada antes del verano.

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