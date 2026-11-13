El Gobierno niega que Sánchez se reuniera en 2023 con Cristian Corvillo, su chófer en las primarias

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reuniera en 2023 con con Cristian Corvillo, el empresario que ejerció como chófer del propio Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. "Esa reunión no se produjo nunca", ha sentenciado.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge varios mensajes en los que Corvillo le dice al comisionista Víctor de Aldama que ha mantenido una reunión de 35 minutos con Sánchez en Córdoba para hablar del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

"El propio presidente del Gobierno ha dicho que dicho que no tiene nada que ver con esas personas", ha recalcado la ministra portavoz, incidiendo en que esa reunión jamás tuvo lugar.