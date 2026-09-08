El Gobierno no "comparte" la decisión del Supremo de suspender el voto para los nacionalizados en la 'ley de nietos'

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro de Hacienda, Arcadi España; durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no "comparte" la decisión del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio, mostrando asimismo su confianza en la imparcialidad de la Justicia.

"No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central (JEC). Confiamos en la imparcialidad de la justicia en el Estado de Derecho", que "es imprescindible", según ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Mediante una decisión adelantada y recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acuerda suspender los efectos electorales para esas personas para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando las medidas pedidas por Vox e Iustitia Europa.

Además, el alto tribunal establece que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.