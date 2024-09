El Gobierno "no comparte" la decisión del TS sobre la Amnistía y piensa que se acabará aplicando y será constitucional

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afirma que no comparte la decisión del Tribunal Supremo que se ha ratificado en no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios ex consejeros y considera que la norma "se terminará aplicando y será constitucional".

"Yo respeto la decisión de los jueces, pero desde luego no comparto esa sentencia", dice López en referencia al auto emitido este lunes en el que rechaza los recursos presentado por Junqueras y por los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha defendido que la Ley de Amnistía ha sido "un paso adelante para garantizar la convivencia y para superar la mayor quiebra que ha tenido nunca España". "Yo estoy convencido que en el camino final se acabará aplicando y será constitucional, que es lo que siempre hemos defendido", ha subrayado.

En la misma línea se muestra convencido de que "la Ley avanzará con toda normalidad, cumplirá su objetivo" que pasa por "superar la judicialización" de un problema que "nunca se debería haber judicializado" y por el contrario debería haber tenido "una respuesta política", sostiene.

Por tanto insiste en que no comparte la decisión del Supremo y además reprocha que este "se atribuye comentarios políticos que no vienen al caso, porque la política ya decidió", ha apuntado.