El Gobierno no permite a un municipio de Valencia hacer un referéndum sobre la implantación de energías renovables

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no ha autorizado la celebración de una consulta popular en Siete Aguas (Valencia) sobre si el Ayuntamiento de esta localidad debe favorecer o n la implantación de instalaciones de energías renovables en el término municipal al considerar que no es un asunto de competencia propia municipal ni es de carácter local.

Así lo ha acordado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, donde ha recordado que es competencia exclusiva del Estado la autorización de consultas populares.

Según los informes emitidos, la Comunidad Valenciana estima que se trata de una consulta popular sobre la que el municipio no ostenta competencias. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su parte, desestima la celebración de la consulta porque afecta a competencias fuera del ámbito local. Y el informe de la Dirección General de Régimen Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, considera que no procede la autorización.

En este contexto, el Gobierno no ha autorizado la celebración de la consulta popular al no reunir todos los requisitos legales exigidos, ya que no es un asunto de competencia propia municipal ni es de carácter local.