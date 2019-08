El Gobierno no pone fecha a la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la UE y la supedita a su agenda

Publicado 28/08/2019 14:37:32 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho no tener fecha prevista para la comparecencia pendiente del presidente Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso sobre las últimas cumbres europeas y la supedita a la "agenda" del jefe del Ejecutivo para las próximas semanas. "Cuando considere oportuno rendirá cuentas", ha dicho.

El PSOE, con el apoyo de Unidas Podemos y del PNV, evitó este martes que la Diputación Permanente del Congreso obligará a Pedro Sánchez a comparecer esta misma semana para informar de los Consejos de la UE de finales de junio y principios de julio, en los que se decidieron los nombres de los responsables de las principales instituciones europeas, entre ellos el ministro José Borrell como futuro Alto Representante de Política Exterior.

El PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, exigieron que Sánchez compareciese esta misma semana, sin esperar a la reanudación del periodo ordinario de sesiones, pero el PSOE recabó el apoyo de Unidas Podemos y del PNV para derrotar esa propuesta. Los socialistas prometieron que el presidente comparecería en septiembre.

TRAS ESQUIVAR EL PLENO EXTRAORDINARIO, HAY MARGEN

Este miércoles, al ser preguntada por la fecha de la comparecencia pendiente, la vicepresidenta ha dicho que Sánchez acudirá al Congreso "en la medida que vaya colocando todas las situaciones de su agenda", tanto los encuentros con colectivos sociales como los que vaya a celebrar con los partidos políticos con vistas a una posible segunda sesión de investidura.

"Y en esos espacios de su agenda, cuando considere oportuno rendirá cuentas de los consejos europeos", ha comentado, subrayando que, una vez rechazada la celebración esta semana de una sesión plenaria extraordinaria, ahora ya todo queda reducido a una comparecencia "a petición propia" del presidente.

Eso sí, Carmen Calvo ha asegurado que el Gobierno del PSOE es uno de los que más se ha sometido a control en sus 15 meses de actuación: "Si miramos la estadística, no habrá habido un Gobierno que haya comparecido más ante los medios de comunicación, pero también en el Senado y en el Congreso --presume--. Es de los gobiernos que más se han sometido a control, lo cual es saludable en democracia. Lo digo porque se abre paso una idea que no es real, que no se compadece con la verdad estadística, ni con la realidad vivida".