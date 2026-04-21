El Gobierno nombra a José Luis Pardo y Miguel María de Lucas embajadores en Jordania y Líbano

Archivo - El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el nombramiento de los diplomáticos Miguel María de Lucas y José Luis Pardo Cuerdo como embajadores en la República Libanesa y en el Reino Hachemí de Jordania, respectivamente.

Según ha destacado el Ejecutivo, De Lucas es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, cuenta con un Máster en Derecho de la UE por el Colegio de Europa (Brujas) e ingresó en la carrera diplomática en 1993.

Un año más tarde, inició un periodo de nueve años en el extranjero, empezando por Nigeria, donde ocupó el puesto de segunda jefatura. Posteriormente, fue secretario de Embajada en Paraguay y segundo jefe de Embajada y director del Centro Cultural de España en Camerún.

En 2003, regresó a España ocupando el puesto de jefe de Área para Sudeste Asiático, Filipinas y Pacífico en la Dirección General de Política Exterior para Asia. En 2007, se incorporó al Centro Sefarad-Israel como director de Relaciones Internacionales; en 2009 ascendió al puesto de secretario general de la misma institución y, en 2013, fue designado director general del Centro Sefarad-Israel, cargo en el que permaneció hasta marzo de 2022.

Entre 2017 y 2022 fue también jefe de la Delegación interministerial de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y miembro del Patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y en abril de 2022 fue nombrado embajador de España ante el Reino Hachemita de Jordania.

Dicho cargo lo asumirá a partir de ahora Pardo Cuerdo, quien ya ha desempeñado numerosas tareas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Allí su primer fue en el Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

También ha destacado en los Servicios Centrales como subdirector general de Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales UE (2007-2014) y embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios (2017-2022).

En el exterior, ha desempeñado los puestos de segunda jefatura en Libia (1996-1999) y en Jordania (1999-2002) así como de consejero en Berlín (2002-2005). Asimismo, fue embajador de España en Níger (2014-2017) y desde agosto de 2022 era embajador de España en Malasia y Brunei Darussalam.