El Gobierno nombra a Xavier Romero Vidal como nuevo director de Estudios Estratégicos del Gabinete de Sánchez

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Xavier Romero Vidal como nuevo director del departamento de Estudios Estratégicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Esta designación se enmarca en la modificación del organigrama de Moncloa --publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE)-- por la que, dentro de la Secretaría General de Política Nacional, se suprime el Departamento de Coordinación Política y se crea el de Estudios Estratégicos.

Romero Vidal es licenciado en Periodismo y máster en Ciencia Política por la Universitat Autònoma de Barcelona y también doctor en esta disciplina por la Leuphana Universität Lüneburg (Alemania).

Desde enero de 2024, ha desempeñado diversos cargos en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ha ejercido como subdirector y, previamente, como vocal asesor y consejero técnico en el Departamento de Políticas Públicas, donde participó en el análisis y diseño de políticas públicas.

Entre 2017 y 2023 desarrolló su carrera investigadora como politólogo en el ámbito académico. Durante esta etapa, ocupó puestos predoctorales en la Universidad Leuphana de Lüneburg y posiciones postdoctorales en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).