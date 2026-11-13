El Gobierno prevé lanzar en próximas semanas una "macroconvocatoria" para 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha anunciado que "en las próximas semanas" pondrá en marcha una "macroconvocatoria" para ocupar 500 nuevas plazas para jueces y 200 de fiscales cuya creación ha culminado este viernes.

Así lo ha avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

Bolaños ha comunicado que el Ejecutivo ha aprobado la creación de esas 700 plazas para 2027 y ha destacado que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal.

Tras señalar que supone un aumento sin precedentes, el ministro ha enfatizado que se suman a las otras 700 que el Gobierno creó hace meses para 2026, para un total de 1.000 nuevas plazas de jueces y 400 de fiscales.

"Ya tenemos una macroconvocatoria en marcha y también esta creación de plazas de jueces, magistrados y fiscales que hoy hemos llevado a cabo dará lugar, en las próximas semanas, a una de 700 plazas para que todas aquellas personas que están preparándose a la oposición o que quieran acceder por el cuarto turno, es decir, que sean juristas con una trayectoria dilatada y que tengan vocación por incorporarse a la carrera judicial", ha indicado.

El titular de Justicia ha resaltado que es "una convocatoria muy amplia, indiscutiblemente la mayor de la democracia, para continuar reforzando la justicia" española, para que "dé respuesta ágil, rápida y justa en tiempos razonables a los ciudadanos cuando tienen un procedimiento judicial".

"La justicia por supuesto que es un poder del Estado, pero ha de ser, sobre todo, un servicio público para que los ciudadanos sientan que sus derechos se ven protegidos en un tiempo razonable, con una administración de justicia moderna y flexible", ha abundado.

MÁS REFUERZOS PARA LO CIVIL Y LO SOCIAL

Bolaños ha explicado que su distribución se ha realizado según criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población, y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia de justicia transferida y los Tribunales Superiores.

Concretamente, de las 500 nuevas plazas de jueces, la mayoría son para reforzar la jurisdicción de lo Civil, con 81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales, y la de lo Social, con 104 plazas.

El ministro ha detallado que la jurisdicción penal se refuerza con 96 nuevas plazas y los órganos mixtos --Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas-- con 87, al tiempo que otras 30 son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Y 18 de las nuevas plazas están destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, que significa un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197.

Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con seis más, la Audiencia Nacional con cuatro y los Tribunales Superiores de Justicia con 19.

Por comunidades autónomas, las más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos, según Justicia: Andalucía (94), Cataluña (94), Madrid (74) y Comunidad Valenciana (53).

Respecto a las 200 nuevas de fiscales, ha indicado que se distribuyen entre todas las comunidades y órganos centrales, siendo las más beneficiados Cataluña, con 47 nuevas plazas (+9,9%), Andalucía con 31 (+5,6%) y Madrid con 26 (+6,9%).