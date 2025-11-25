El Gobierno propone "abrir un debate" para que la Constitución prohíba la exhibición de símbolos franquistas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha propuesto "abrir un debate" para actualizar la Constitución e imitar a otros países europeos para que se prohíba en España la exhibición de símbolos de la dictadura de Francisco Franco como el himno de la Falange, el Cara al Sol, el saludo fascista o la bandera de España durante la etapa franquista.

Así lo ha planteado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al ser cuestionado sobre la concentración este fin de semana de 700 simpatizantes de la Falange por las calles de Madrid donde se escucharon y vieron cánticos y símbolos en favor de la dictadura de Franco.

"Indudablemente, la valoración desde el Gobierno de España es que justamente cuando estamos celebrando 50 años de libertad y la recuperación de los derechos tras la dictadura, aquellas manifestaciones con cantos al Cara al Sol y también con mensajes de reminiscencia del fascismo, chocan absolutamente con lo que es la defensa de la democracia", ha lamentado.

Torres ha recordado que esta manifestación --que fue suspendida en un primer momento por la Delegación del Gobierno y Madrid y finalmente autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)-- se enmarca "en el ámbito de la libertad de expresión" que está "ampliamente establecido" en nuestro marco constitucional.

"Quizás también ahí deberíamos abrir un debate sosegado de actualización de esa Constitución, porque en otros países de Europa esas manifestaciones no son posibles", ha indicado, haciendo alusión a que en otros países como Italia o Alemania está prohibida la propagación de simbología nazi o fascista.

En este punto, el ministro socialista ha valorado la campaña del Gobierno con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco con el eslogan 'La democracia es tu poder", que recuerda que en una sociedad democrática "se puede ser de centro, se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda y se puede ser de nada".

Ha recordado que durante la dictadura hubo "ausencia de libertades" y "una involución" que sufrieron infinidad de españoles y que deberían conocer los jóvenes. En su opinión, quienes hacen "apología" del Franquismo deberían conocer "a lo que juegan".

HUBO MANIFESTACIONES "MÁS SANAS" QUE LA DE FALANGE

También se ha referido a la manifestación de Falange la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha defendido que este fin de semana hubieron otras movilizaciones en distintas ciudades, como las de apoyo al ya dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fueron "bastante más respetuosas y sanas".

"Este fin de semana hemos visto a muchos ciudadanos libremente manifestándose en distintas ciudades, aquí en Madrid, pero en muchas otras y, lógicamente, nosotros respetamos estas movilizaciones. Por cierto, bastante más respetuosas, bastante más sanas, que la que vimos producirse en Madrid el viernes frente a la sede de Ferraz", ha dicho.