El Gobierno se reafirma en su "mano tendida" a Junts y seguirá buscando su respaldo parlamentario

(i-d) El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno ha insistido este martes en mantener la "mano tendida" a Junts después de que los de Carles Puigdemont anunciaran la víspera la ruptura con el PSOE, de ahí el que buscarán su respaldo parlamentario para sacar adelante tanto la Ley de Ensuciamiento Criminal como los presupuestos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha trasladado su "respeto" por la decisión de la cúpula de Junts de romper con el PSOE, que ha dado por hecho que ratificará la militancia, y ha recalcado que "la posición del Gobierno es la mano tendida".

La portavoz ha insistido en que el Gobierno ha cumplido con su parte en lo relativo a los acuerdos con los de Puigdemont para que secundaran la investidura de Pedro Sánchez en el caso de los que "dependen única y exclusivamente" del Ejecutivo y sigue trabajando para que "salgan adelante el resto".

"Todas las relaciones tienen sus subidas y bajadas, sus altibajos, pero independientemente de esto, nosotros vamos a seguir con la misma tónica con la que llevamos trabajando desde hace ya dos años" puesto que esa política de diálogo ha tenido como resultado políticas que "le han sentado bien a nuestro país y, por supuesto, también a Cataluña".

Fuentes gubernamentales han abundado en esta idea, apuntando a la oficialidad del catalán en la UE y la aplicación de la amnistía, y han insistido en que afrontan la postura de Junts con "normalidad pero no como si no hubiera pasado nada".

Asimismo, Alegría ha asegurado que el Gobierno mantiene su intención de presentar los presupuestos y que siguen decididos a "sudar la camiseta" para sacarlos adelante. "Para ello vamos a tener que imprimir trabajo, diálogo y, evidentemente, también tendrá que reflejarse la voluntad de los distintos grupos parlamentarios a la hora de ver si quieren unos mejores presupuestos para este país", ha apuntado.

En la misma rueda de prensa, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que también buscará el respaldo de Junts para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el Consejo de Ministros.

LLAMAR A TODAS LAS PUERTAS

"Vamos a trabajar para conseguir mayorías y vamos a llamar a todas las puertas para conseguir esa mayoría", ha asegurado, defendiendo la importancia de la nueva norma que viene a reemplazar una que data de hace 143 años.

En línea con Alegría, ha hecho hincapié en la complejidad de la composición del Congreso de los Diputados esta legislatura, "pero lo cierto es que es lo que votaron los españoles y por tanto responde a la pluralidad de nuestro país".

Así las cosas, ha añadido Bolaños, lo que el Gobierno va a seguir haciendo es "lo mismo que en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo desde 2018". "Trabajar, dialogar, esforzarnos por conseguir mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno", ha añadido.

En este sentido, ha querido poner de relieve que el Gobierno ha ganado "el 88%" de las votaciones en el Congreso esta legislatura y ha sacado adelante 45 leyes y en la pasada más de 200 y ha pedido compararlo con los parlamentos autonómicos.

En cuanto a la denuncia por Puigdemont de que el Gobierno no ha descongelado la ley de multireincidencia, Bolaños se ha remitido al acuerdo suscrito el pasado diciembre por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo distintas medidas como la creación de nuevos juzgados de lo penal o la mejora de la coordinación entre las policías locales, la Guardia Urbana de Barcelona, el Ministerio, los propios jueces y fiscales".

Tras resaltar que otras ciudades catalanas y de fuera de la región se han sumado a estas medidas, Bolaños ha señalado que se puede seguir trabajando con los grupos parlamentarios para introducir mejoras. "Pero en este momento, las medidas que hemos adoptado con una reforma del Código Penal tan reciente ya están dando frutos positivos", ha acotado.