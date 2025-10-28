Patxi López espera que Junts vuelva a sentarse con el PSOE y vería una "irresponsabilidad" cerrar la legislatura

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras y el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, confía en que Junts vuelva a sentarse a negociar leyes con el PSOE pese a la ruptura formal con el Gobierno anunciada este lunes y ha subrayado que sería una "irresponsabilidad" cerrar lo que considera una legislatura fructífera por la decisión adoptada por la formación independentista.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, López ha recordado que la relación entre los socialistas y Junts siempre ha sufrido "altibajos" y ha recalcado que, pese a "respetar" ese anuncio de ruptura, el Gobierno no va a "interrumpir" su actividad y seguirá actuando como hasta ahora, negociando ley a ley.

Según ha dicho, el Ejecutivo está decidido a cumplir los compromisos que adquirió con los de Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez y seguirá trabajando para hacer efectivos los que no dependen sólo del Gobierno. En concreto, ha mencionado el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE que el Gobierno va a tratar próximamente con las autoridades alemanas.

Y también está resuelto a seguir hablando con esta formación sobre las leyes que lleguen al Congreso pese a la tajante negativa de Junts. "Vamos a verlo", ha dicho, cuando se le ha recordado que este partido ya ha dejado claro que no piensa volver a sentarse con los socialistas.

PARTIDO A PARTIDO

Asimismo, ha recordado que, por lo pronto, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha avanzado que apoyarán el decreto ley con medidas para los pacientes de ELA. "Se verá en las votaciones, vamos a seguir partido a partido", ha indicado López, que también ha insistido en que también quieren negociar con ellos los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Preguntado sobre el adjetivo utilizado por la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien considera que la legislatura entra ahora en una fase "agónica", el portavoz socialista ha dicho que así ha sido desde el principio según algunos medios pero que, sin embargo, se han aprobado 47 leyes.