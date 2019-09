El Gobierno rechaza otro 155 para Cataluña y subraya que baja el apoyo al independentismo y a la Diada

Actualizado 18/09/2019 12:45:32 CET

El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, ha alejado la aplicación de nuevo en Cataluña del artículo 155 de la Constitución porque no se dan las condiciones, y ha animado a reflexionar sobre la menor participación en la Diada del pasado 11 de septiembre y la bajada del independentismo en las encuestas.

Planas ha resumido así la posición del Gobierno respecto a Cataluña en el Pleno del Congreso de este miércoles, en el que ha respondido a cuatro preguntas planteadas sobre la cuestión planteadas, en este orden, por Ciudadanos, JxCat, ERC y Vox. Los cuatro grupos habían dirigido sus preguntas a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y han criticado que haya asumido la respuesta el ministro.

, mientras que la portavoz de Junts, Laura Borràs, ha advertido de que el independentismo ha "emprendido un camino sin retorno" hacia la autodeterminación.

El ministro ha explicado que el Gobierno se atiene a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del 155 en 2017 y 2018 en Cataluña: es una medida excepcional y para aplicar "en último extremo", no puede ser indefinido sino con una duración determinada y se tiene que aplicar como reacción a determinados hechos, no de manera preventiva.

Sobre esto último, ha argumentado que el Estado está actuando "cuando hay incumplimientos", como es el caso del plan de acción exterior de la Generalitat, que el Gobierno plantea recurrir por incumplir la Constitución al presentar a Cataluña como una nación y exceder las competencias autonómicas.

La portavoz naranja, Inés Arrimadas, ha acusado al Ejecutivo de "proteger" al nacionalismo catalán y no a los ciudadanos no independentistas y de enviar un mensaje de "que en Cataluña no pasa nada", cuando se "espía" a los niños en los colegios para saber si hablan catalán o se envía a los Mossos a identificar a quienes pusieron a gran volumen el himno nacional en la pasada Diada, mientras "se cortan las carreteras y no pasa nada".

"Con ustedes en el gobierno se violan cada día derechos de millones de ciudadanos y no hacen nada, nada más que proteger y defender a los nacionalistas, a ellos que no les toque nadie", ha dicho la portavoz de Ciudadanos.

UNA DIADA "DE TODOS LOS CATALANES"

Planas ha respondido también a Junts sobre la Diada del pasado 11 de septiembre. Para Borràs, en Cataluña hubo una movilización masiva como las que se producen desde hace diez años a favor del derecho de autodeterminación, ha dicho. "No es una calentura", ha advertido, "hemos emprendido un camino sin retorno".

La portavoz ha acusado al Gobierno de haber contribuido a aumentar "la distancia entre el Estado y los ciudadanos catalanes" y ha concluido que "sólo puede haber una salida: diálogo, urnas, independencia".

Planas le ha respondido que al Gobierno le hubiera gustado que la Diada del pasado día 11 hubiera sido una fiesta "de todos los catalanes" y ha animado a Junts a plantearse dos preguntas al respecto. Por un lado, por qué la participación en la manifestación de ese día fue la más baja desde 2012, según datos de la Guardia Urbana, y por otro, por qué las encuestas apuntan una bajada en el apoyo al independentismo.

"Ambas circunstancias les debería hacer pensar", ha apuntado. "Es importante en este contexto que de una vez por todas escojan el camino del respeto a la Constitución y a la ley. En ese camino siempre estará este Gobierno dispuesto al diálogo", ha concluido el ministro.

A ERC: DAN ALAS AL EXTREMISMO

En la misma línea se ha dirigido Planas después a la diputada de ERC Carolina Telechea. "Hay gente que va detrás de ustedes, aunque no es la mayoría de la sociedad catalana, y deberían saber a qué camino les conducen", ha apuntado. Y, por otro lado, ha advertido de que "el conjunto de la sociedad española no piensa de manera positiva de lo que pasa en Cataluña", y los independentistas "les están dando alas a muchos extremistas en el conjunto de España y despreciando a la mayoría de la sociedad catalana".

Insistiendo en la tesis del Gobierno de que el problema de Cataluña "no es de independencia sino de convivencia", Planas ha detectado en ERC "un problema no con el resto de España, sino con los otros catalanes", los que no piensan como ellos.

La diputada ha acusado al "régimen del 78" de hacer un relato mentiroso del movimiento independentista, buscando "no la verdad ni la justicia, sino la venganza y el escarmiento" con una sentencia que, en su opinión, vaya "más allá de lo que dictan las leyes".

Planas, además de recalcar que el juicio a los acusados de "gravísimos hechos" por intentar la secesión de Cataluña ha mostrado que España "es un Estado de Derecho con garantías de funcionamiento", ha recordado a la diputada que "la democracia no es superior a las reglas ni a las instituciones".

EL "TUFILLO A NO-DO" DE VOX

El ministro ha respondido también sobre este mismo asunto a otra interpelación de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de ser "rehén complacido de los partidos golpistas". Ha advertido de que la Generalitat de Cataluña amenaza con repetir la declaración unilateral de independencia sin que el Ejecutivo actúe.

Planas le ha respondido que sus argumentos son "paralelos" a los del independentismo y que ambos "se retroalimentan". En el caso de Vox, ha añadido, con un "tufillo a la España del No-Do" y expresando ideas "preconstitucionales". "Han encontrado en el independentismo una razón para pescar en un caladero de votos de muchos españoles confundidos con lo que ocurría en Cataluña", ha agregado el ministro, que ha insistido en que el Gobierno tiene claro que el problema requiere "firmeza y moderación".