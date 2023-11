El Gobierno reconoce que la amnistía "seguramente no estaba" en sus planes pero dice que tuvo que ceder por el 23J

Alegría afirma que entre los poderes del Estado tiene que haber un "respeto bidireccional" y rechaza que haya existido 'lawfare'



MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha admitido este viernes que una amnistía para el proceso independentista catalán "seguramente no estaba" en sus planes, pero los resultados de las elecciones generales no les dieron mayoría absoluta y tuvieron que recoger planteamientos de otros partidos.

"Seguramente en nuestra hoja de ruta no estaba" la amnistía "para estos momentos, pero es que en la vida y en la política uno no elige los momentos", ha asegurado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, argumentando que el 23 de julio los ciudadanos fueron "muy claros" en las urnas y presentaron dos opciones: o gobernaba "la derecha con la ultraderecha" o continuaba el Gobierno "de progreso".

Lo ha dicho al ser cuestionada por las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha reconocido que "probablemente no" hubieran adoptado una amnistía si no la necesitaran para la investidura de Pedro Sánchez.

En este punto, Alegría ha sostenido que cuando un partido político gana con mayoría absoluta puede aplicar su programa electoral "entero", pero que cuando no se da el caso "tienes que recoger en tu proyecto los distintos planteamientos que te hagan otras fuerzas parlamentarias".

Ha esgrimido que casi 60 diputados reclamaron la amnistía al PSOE y ha indicado que lo importante es si medidas de este tipo sirven para alcanzar el objetivo de mejorar la convivencia.

La ministra portavoz ha defendido que la proposición de ley registrada por el PSOE es "absolutamente constitucional", al tiempo que ha reivindicado que los indultos a los líderes del 'procés' fueron muy discutidos pero los resultados fueron "indiscutibles" para "desinflar el conflicto".

Así, ha apuntado que el jefe del Ejecutivo dijo entonces que los indultos ayudarían pero que no serían la única medida y se darían más pasos en el futuro.

RESPETO POLÍTICA-JUSTICIA

Preguntada si considera que la Justicia española ha practicado 'lawfare' --persecución judicial por motivos políticos--, ha dicho que no lo cree.

Alegría ha enmarcado en la "autonomía" política de Sumar la querella que la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, va a presentar contra el presidente del CGPJ y los vocales que aprobaron una declaración contra la ley de amnistía.

"Si ellos entienden que este es el mejor camino, lo único que le puedo decir es que es una decisión de un partido político", ha expresado Alegría a la pregunta de si cree oportuna la querella.

Preguntada si considera que contribuye o no a tensar la situación entre la política y la Justicia, ha respondido que el Gobierno "siempre" tiene un "respeto exquisito hacia la división de poderes", que "siempre tiene que ser bidireccional".

En este punto, Alegría ha negado que sus palabras sean porque considere que desde la Justicia se haya faltado a la política. "Para que la palabra respeto adquiera la grandeza del término tiene que ser siempre bidireccional, en todos los ámbitos de la vida. Si aquí hay tres poderes del Estado, el respeto tiene que ser de unos hacia otros, porque si no estaríamos hablando de otras cosas", ha apostillado.

"DESEABLE" ACUERDOS CON EL PP

Sobre el PP, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que sería "deseable" que alcanzara acuerdos con el PSOE y ha reclamado a los de Alberto Núñez Feijóo que acepten renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula casi cinco años con el mandato caducado.

Alegría ha urgido al PP a que quiera renovar, a que "salga de esa posición de radicalidad y vuelva al camino de la constitucionalidad". Y ha calificado de ocurrencia que el PP llevara a la Eurocámara el debate sobre la amnistía, porque a quien corresponde es al Congreso español, ha dicho.

"No hay que perder las ganas ni el interés de poder hacer posible un entendimiento con la oposición. Y el presidente del Gobierno no me cabe ninguna duda que lo va a intentar", ha expuesto.