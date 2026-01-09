El Gobierno recuerda que Feijóo debe "decir la verdad" ante la jueza de la dana durante su comparecencia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aseverado este viernes que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que "decir la verdad" sobre sus conversaciones con el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón en su comparecencia como testigo ante la jueza de la dana.

Torres ha señalado que el presidente de los 'populares' ya tuvo que "corregir" sus afirmaciones de que estaba siendo informado en tiempo real por el exmandatario valenciano. "Tendrá que decir la verdad, está obligado a ello", ha sentenciado durante una entrevista en 'Hoy por Hoy Canarias' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Asimismo, ha criticado que Feijóo acudiese a Valencia tras la dana antes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que considera una "falta de respeto institucional absoluta". En esta línea, ha recordado que el líder socialista es "presidente de todos los españoles".

El líder del PP declara este viernes por videoconferencia como testigo en la causa de la dana que instruye una jueza de Catarroja (Valencia), donde deberá explicar los mensajes que se mandó con Mazón durante el día de la riada que dejó 230 víctimas mortales.

Feijóo ha asegurado que está "absolutamente" tranquilo y ha añadido que, si le citan, él cumple con su deber. "A cumplir con mi deber. Si me llaman acudo", ha apuntado Feijóo a su llegada a su despacho del Congreso de los Diputados poco antes de las 9 horas de esta mañana.