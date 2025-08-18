El Gobierno recuerda, tras la imputación de Begoña Gómez, que el TS negó malversación en la contratación de su asesora

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación tras una reunión en la sede del Ministerio, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado este lunes que el Tribunal Supremo (TS) ya descartó hace meses un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya imputado a Gómez ese presunto delito y le haya vuelto a citar a declarar en septiembre.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a Gómez un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y le ha citado a declarar en septiembre.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación de Gómez para el día 11 de septiembre, a las 10.30 horas, según consta en un auto dictado este mismo lunes al que ha tenido acceso Europa Press.

A preguntas de los periodistas desde Lanzarote (Islas Canarias), el ministro ha mostrado su "respeto a las iniciativas judiciales", pero también a la "presunción de inocencia y a la defensa de las personas que son requeridas".

"El Tribunal Supremo ya dijo claramente que no había ningún supuesto delito de malversación con respecto a la esposa del presidente del Gobierno de España. Hay antecedentes de ese mismo juez, que ha solicitado al Tribunal Supremo imputar por manifestaciones de personas aforadas, y el Tribunal Supremo ha dado la razón, por ejemplo, al ministro (de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix) Bolaños", ha expresado Torres.