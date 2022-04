El Gobierno remite a una comparecencia de Robles en el Congreso para explicar el espionaje a independentistas

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha remitido este martes a una comparecencia de la ministra de Defensa en el Congreso, Margarita Robles, para dar explicaciones a los grupos parlamentarios sobre el presunto espionaje a líderes independentistas a través del sistema Pegasus.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha defendido que el Gobierno "no tiene nada que ocultar" sobre el caso de espionaje, que además ha recordado que "no es nuevo", y ha garantizado que el Ejecutivo colaborará en todo lo que requiera la justicia.

Pero además, ha revelado que la ministra de Defensa ha solicitado este mismo martes comparecer en el Congreso y allí podrá dar explicaciones a los grupos parlamentarios si estos lo requieren; pese a que la comparecencia versa sobre la Brújula Estratégica de la Unión Europea aprobada recientemente, según han informado a Europa Press fuentes de su Departamento.

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno ha recordado que hay cuestiones que afectan a la seguridad nacional y por tanto no pueden abordadas de forma pública.

Al margen de esto, Rodríguez ha insistido en que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones "si no es al amparo de la ley y del derecho". "Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada", ha recalcado.



