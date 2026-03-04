El Gobierno, sorprendido ante actitud de Merz por no defender a España ante Trump: Merkel o Scholz no lo habrían hecho

El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado la "sorpresa" del Gobierno por el hecho de que el canciller alemán, Friederich Merz, no saliera en defensa de España ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y su amenaza de suspender el comercio y se ha mostrado convencido de que Angela Merkel u Olaf Scholz no habrían actuado de la misma forma.

En declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, Albares ha indicado que ha hablado por teléfono con su homólogo alemán, Johann Wadepuhl, tras lo vivido la víspera en el Despacho Oval, cuando Trump cargó contra España por no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para la operación en Irán y por no destinar el 5% del PIB al gasto en defensa.

El canciller alemán se limitó a secundar al mandatario estadounidense, ratificando que España era el único país que no había accedido a cumplir el objetivo del 5% fijado por la OTAN y señalando que estaba intentando "convencer" al Gobierno español para que lo haga.

Según ha explicado Albares, ha trasladado a su homólogo alemán "nuestra sorpresa ante esas palabras". "Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España" ha tenido con Dinamarca por los "deseos" de Estados Unidos de hacerse con Groenlancia, con los países del Flanco Este o entregando armas a Ucrania.

Este Gobierno, ha añadido el ministro, ha conocido ya a tres cancilleres en Alemania, la democristiana Angela Merkel, el socialdemócrata Olaf Scholz y el ahora dirigente de la CDU Merz. "No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta", ha remachado.