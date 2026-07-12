El Gobierno traslada sus condolencias por el fallecimiento del antiguo emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al Thani

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una foto de archivo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento del emir emérito de Qatar, Hamad bin Jalifa al Thani, a los 74 años de edad.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha destacado el liderazgo y legado del jeque, "artífice de la modernización del Estado de Qatar y que siempre ha manifestado su estrecha y sincera amistad con España".

Asimismo, el Gobierno ha expresado "su más sentido pesar" tanto a al emir de Qatar, Tamim Bin Hamad al Thani, y a su familia, como al Gobierno y al pueblo qatarí.

El exemir de Qatar ha fallecido este domingo a los 74 años de edad, según ha anunciado en un comunicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

Al jeque se le atribuye por encima de todo la revolución energética que lideró durante sus 18 años en el poder tras derrocar a su padre en un golpe de Estado incruento en 1995 hasta que cedió en 2013 el mando a su hijo, el jeque Tamim bin Hamad al Thani. Durante ese tiempo, el país pasó de exportar su primer cargamento de gas natural licuado en 1996 a convertirse en el mayor exportador mundial del producto.