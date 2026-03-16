El Gobierno Vasco anuncia un acuerdo con Moncloa para desbloquear la cogestión de aeropuertos antes de Semana Santa

Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, durante la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, ha adelantado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno central para que la cogestión de aeropuertos se pueda aprobar antes de Semana Santa en el encuentro bilateral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales.

Así se ha pronunciado la consejera en declaraciones a los periodistas después de participar en la Subcomisión Aeroportuaria en Madrid, donde ha proclamado que si el acuerdo alcanzado este lunes se acaba reflejando en el documento que redactará Moncloa, "se puede decir que habrá acuerdo en la comisión bilateral".

Y es que el Gabinete de Imanol Pradales recibió el pasado viernes la respuesta del Gobierno central a sus planteamientos relacionados con la cogestión de aeropuertos, y el Ejecutivo Vasco adelantó que no tenían intención de aceptarlas.

Sin embargo, Ubarretxena cree que el Gobierno central "ha modulado" la propuesta que les hicieron llegar el viernes, adelantando un acuerdo a falta de recibir el último documento.

Ese documento se aprobaría en la reunión bilateral que mantendrán Sánchez y Pradales antes de Semana Santa. Antes se había acordado constituir un órgano bilateral entre Euskadi y el Estado en materia aeroportuaria como una "herramienta para la colaboración, la coordinación y la gestión".

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