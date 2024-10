Gobierno vasco dice que el debate sobre el derecho a decidir no ha generado fricciones entre los socios del Gobierno

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo sigue "con gran tranquilidad" el debate sobre el derecho a decidir y ha asegurado que no ha generado fricciones entre PNV y PSE-EE, porque "tenemos un acuerdo de gobierno que muestra muy bien cual debe ser nuestra labor".

Ubarretxena se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que PNV y EH Bildu hayan aprobado en las Juntas Generales de Gipuzkoa y Bizkaia unas resoluciones en materia de autogobierno que recogen el derecho a decidir, con el voto en contra de los socialistas, socios de la formación jeltzale en el Gobierno vasco.

"En el Gobierno tenemos una gran tranquilidad en estos momentos, porque tenemos un acuerdo de gobierno que muestra muy bien cual debe ser nuestra labor de gobierno. Todo el Gobierno seguimos con total lealtad ese documento, y esa debe ser nuestra línea de trabajo", ha destacado.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado la "buena atmósfera" que se vive en el seno del Gobierno, porque tienen "muy claro" que el acuerdo de gobierno es la línea de trabajo que deben seguir, y que, "el hecho de haber hecho tan bien esos deberes nos da una gran tranquilidad".

Además, Ubarretxena ha señalado que el debate sobre un nuevo estatuto de autonomía para Euskadi se debe dar en el Parlamento vasco, que es donde "están representados todos los partidos y entre ellos deben realizar ese debate y lograr acuerdos".

En este sentido, ha reconocido que al Gobierno vasco le gustaría que el acuerdo sobre un nuevo estatuto fuera "lo más amplio posible", y ha recordado que "fue una pena" que Herri Batasuna y Alianza Popular no apoyaran en 1979 la aprobación del Estatuto de Gernika.

"Ahora es el momento y tenemos una oportunidad para centrarnos en eso que nos une, por lo que a ver si conseguimos un acuerdo amplio. Nos gustaría que en el Parlamento se lograra el acuerdo más amplio posible, pero el debate y el acuerdo sobre el nuevo estatuto corresponde al Parlamento y nosotros vamos a respetar lo que acuerde el Parlamento", ha destacado.

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, María Ubarretxena ha afirmado que la reunión de trabajo que mantuvo este pasado miércoles con el secretario de Estado del Gobierno central, Arcadi España, fue "positiva", y que, además de para avanzar "en nuestras materias", sirvió para preparar la primera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación que reunirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al lehendakari, Imanol Pradales.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha señalado que "la atmosfera es positiva" en las reuniones que ambos Gobiernos mantienen para concretar el traspaso de las competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir a Euskadi, auque ha advertido de que "eso después hay que materializarlo".

"Nosotros estamos trabajando con prudencia y con esmero. Aquí se necesita trabajo, pero también voluntad política; la nuestra es total, del 100%, y esperamos que la otra parte también dé el 100%, porque hay un acuerdo sobre la mesa que hay que cumplir. A nosotros, de momento, nos toca ser positivos" ha indicado.

Ubarretxena ha explicado que, en las negociaciones de las competencias, cada gobierno lleva su propuesta en cada materia a negociar, y ha reconocido que eso "complica los tiempos", ya que, "nosotros enviamos nuestras propuestas y hay que negociarlas".

"Son 29 (competencias), que no son pocas, y en estos momentos hay seis con propuestas concretas. Esas seis están siendo ya examinadas por los ministerios, y ahora debe decir cómo lo ven. Algunas respuestas ya las tenemos, y otras todavía faltan. Seguimos con esas reuniones de trabajo", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que unas de las propuestas que el Gobierno vasco está elaborando es la de la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social, que ha reconocido que "no es fácil y llevará mucho tiempo".

"Ya hemos comenzado a elaborar una propuesta, discretamente y dentro de casa. Cuando tengamos detalles, los daremos, pero por ahora se está trabajando, porque la materia no es nada sencilla"", ha reiterado.

ANDUEZA Y LOS PUERTOS

Asimismo, María Ubarretxena se ha mostrado "sorprendida" por el hecho de que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, manifestara este pasado miércoles que no le gustaría que los puertos de Euskadi "perdieran la categoría de puertos de interés general" si se traspasara su gestión a Euskadi, tal y como recoge el Estatuto, porque, en su opinión, "económicamente sería una autentica catástrofe".

"Me ha sorprendido que diga que perderían la categoría de puertos de interés general, porque no compartimos que con un cambio de competencia se pierda ese prisma de interés general. Creemos que hay opciones para el traspaso y para que los puertos y aeropuertos sigan teniendo la capacidad económica que tienen ahora. Es una negociación, cuestiones que hay que mirar muy bien y hablar mucho, pero no es imposible y para nosotros es importante", ha explicado.

En este sentido, Ubarretxena ha recordado a Andueza que el acuerdo de gobierno acordado entre PNV y PSE-EE es el que marca "cual es la dirección" del Ejecutivo y que, en cuanto al Estatuto de Gernika, "dice que debemos cumplir el Estatuto".

"Por lo tanto, en el único grupo que hay en el Gobierno entendemos, y hemos acordado, que el Estatuto de Gernika hay que cumplirlo", ha concluido.