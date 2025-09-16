El Gobierno ve "ceguera interesada" en la negativa del PP a condenar el genocidio en Gaza

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado este martes que la negativa de los dirigentes del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, a condenar el genocidio en Gaza obedece a "ceguera interesada" y terminará persiguiéndoles durante toda su vida política, al tiempo que ha afeado también sus "comparaciones odiosas".

"La posición del Partido Popular frente a la masacre de Gaza, desde luego, no es ignorancia, es mala fe y añadiría más, una ceguera interesada", ha sostenido la ministra en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

En opinión de Alegría, "las palabras, los insultos, las absolutas comparaciones indignas" de los últimos días por parte de distintos dirigentes del PP, incluido Feijóo, "para no condenar en ningún momento la masacre que se está produciendo en Gaza les va a perseguir toda su vida política".

"Esos silencios, esa equidistancia, esas comparaciones odiosas es algo que les va a pesar", ha abundado, valorando que el principal partido de la oposición lo que está haciendo es "dar la espalda a lo que está diciendo mayoritariamente la ciudadanía de este país, que está mostrando claramente su solidaridad, su empatía y su rechazo" a lo que está ocurriendo en Gaza.

Así las cosas, ha cuestionado el que sea "más importante entrar en un debate del significado de la palabra genocidio antes que rechazar y condenar contundentemente la agresión que está sufriendo el pueblo gazatí".