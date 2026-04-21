El Gobierno vuelve a enviar a las Cortes el Tratado de Amistad con Francia que ya tumbó en Congreso

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), posan tras la firma de un Tratado de Amistad entre sus respectivos países, durante la XXVII Cumbre Hispano-Francesa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha decidido volver a remitir a las Cortes para su aprobación el Tratado de Amistad con Francia suscrito en 2023 entre los dos países y que el Congreso ya tumbó el año pasado tras haber llegado a un "acuerdo interpretativo" con el Ejecutivo galo en lo relativo al apartado que preveía la participación de un miembro del gabinete del otro país en los respectivos consejos de ministros.

Según ha informado Moncloa, el Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes del tratado y "su tramitación por el procedimiento de urgencia", además de autorizar "la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Tratado".

El texto fue rubricado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el 19 de enero de 2023 en la cumbre bilateral celebrada en Barcelona. Sin embargo, el Tratado fue rechazado en el Pleno del Congreso celebrado el 14 de mayo con los votos en contra del PP y Vox y las abstenciones de Junts y Podemos.

Previamente, el PP, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado, había sacado adelante el 12 de febrero de 2025 un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Los de Alberto Núñez Feijóo sostenían que el artículo que permite a ministros franceses participar en el Consejo de Ministros como mínimo una vez cada tres meses y de forma rotatoria "podría vulnerar lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española", respecto de la posible presencia del Rey como único asistente al Consejo de Ministros que no es miembro del Gobierno.

Y ello pese a que el Ejecutivo había conseguido previamente enmendar el artículo 5.2 de la Ley de Gobierno de 1997 en el que se estipulaba que "a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello", mediante una enmienda en la Ley de Eficiencia de la Justicia de noviembre de 2024. Así, se incluyó la coletilla: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España".

INHIBICIÓN DEL TC

Tras el revés en el Congreso, la baza del Gobierno pasaba por que el Constitucional rechazara el recurso del Senado o al menos negara que fuera inconstitucional la participación de representantes de otros países en el Consejo de Ministros. Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 17 de diciembre no pronunciarse, esgrimiendo que tras el rechazo de la Cámara Baja "el tratado no puede ser ratificado válidamente por España".

Así las cosas, fuentes de Exteriores indicaron entonces que el Gobierno seguía trabajando para la entrada en vigor del Tratado de Amistad --la demora ha impedido la celebración de una nueva cumbre bilateral entre los dos países-- pero no aclararon qué vías se estaban buscando.

Ahora, según ha desvelado Moncloa, se ha sabido que los dos gobiernos han llegado a algún tipo de entendimiento, si bien no se ha aclarado en qué sentido.

Según se ha indicado tras el Consejo de Ministros, "mediante cartas intercambiadas los pasados 6 y 10 de abril, los ministros de ambos países acordaron la interpretación del artículo 2.4 del Tratado", es decir, el relativo a la participación de los ministros en reuniones del otro.

"Al existir el acuerdo interpretativo, resulta necesario volver a solicitar que el Consejo de Ministros acuerde su remisión a las Cortes", han rematado.