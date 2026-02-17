González se declara "amigo" de Borja Cabezón y no va a "dejarlo tirado", pero se remite a sus explicaciones

El expresidente del Gobierno Felipe González (i) durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente Felipe González se ha declarado este martes "amigo" de Borja Cabezón, el dirigente socialista al que informaciones periodísticas vinculan con ingeniería fiscal, y aunque asegura no tener "ni idea" de su actividad profesional, ha querido dejar claro que no le va a "dejar tirado".

"Borja Cabezón es mi amigo, no es amigo de Sánchez, sino mío, desde que tenía 17 años, él y Gonzalo Miró, desde que murió la madre de Gonzalo (Pilar Miró); por tanto, mis amigos siempre eran chavales de 17 años", ha comentado en el Congreso, antes de asistir al acto organizado para conmemorar que la Constitución de 1978 es la más longeva de la historia de España.

LO TENDRÁ QUE EXPLICAR BORJA

Según ha explicado, ha seguido "políticamente" a Borja Cabezón "siempre", aunque desconoce su actividad en la vida particular y no tiene "ni idea" de ese periodo en el que se le atribuyen testaferros y operaciones para pagar menos impuestos. "Eso lo tiene que explicar Borja, que tiene bastante capacidad para explicarlo".

Aunque no ha hablado con Cabezón desde que saltó la noticia, ha querido dejar claro que no le va a dejar de lado: "Yo nunca dejo tirado a alguien que es mi amigo, nunca", ha enfatizado.