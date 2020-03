González Laya pide aparcar las disputas: "No son mis mascarillas o tus mascarillas"

La secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno (i), la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya (c) y el director general de españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte (d)

La secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno (i), la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya (c) y el director general de españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte (d) - POOL MONCLOA

Dice que el Gobierno nunca ha excluido ninguna medida que pueda ser útil ni necesaria para atajar la pandemia

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha llamado este lunes a los responsables políticos a aparcar las diferencias y a "remar juntos" contra el coronavirus: "No son mis mascarillas o tus mascarillas, son las mascarillas que nos van a permitir a todos salir de la crisis, no es mi UCI o la tuya o mi residencia contra la tuya".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, González Laya ha opinado que los ciudadanos no entenderían que los políticos se enzarcen "en pequeñas disputas o pequeñas rencillas".

"No digo que debamos olvidarlas, estamos en una sociedad democrática y las críticas siempre deben ser posibles, pero creo que no es el momento", ha añadido.

En cuanto a las medidas adoptadas para frenar los contagios, ha afirmado que el Gobierno no ha "excluido nunca ninguna medida que sea útil y necesaria" para enfrentarse a la pandemia.

Así lo ha afirmado cuando se le ha preguntado si se plantea, como ha hecho Italia, suspender toda actividad productiva no esencial, y también en relación a las solicitudes de confinamiento que han llegado desde Cataluña, Murcia o Madrid.

En todo caso, ha señalado que las medidas adoptadas son ya "muy claras", ya que todos los ciudadanos tienen "restringida la libertad de movimientos" salvo en unos casos acotados. Y en cuanto a las empresas, ha señalado que éstas tienen sus protocolos sanitarios específicos. La ministra ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que trabajan por mantener los servicios esenciales.

González Laya ha argumentado que "la curva no se ha aplanado no porque no se han tomado medidas hoy o mañana, se aplana con las medidas tomadas hace dos o tres semanas, la curva indica cómo progresa la evolución de la enfermedad".

CADA PAÍS TOMA MEDIDAS SEGÚN SUS CIRCUNSTANCIAS

Además, ha apuntado que cada país está gestionando la pandemia de la manera que considera más eficiente para sus circunstancias específicas. "España ha ido por delante de países europeos cerrando colegios, escuelas y universidades cuando nadie los había cerrado, confinando a ciudadanos cuando nadie los había encerrado, pero no es una carrera por tomar las medidas más estrictas, sino porque nos parecía que es lo que hay que hacer para cortar el contagio", ha argumentado.

Preguntada por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no anunció su intención de prorrogar el estado de alarma el sábado por la noche, lo ha justificado en que quería discutirlo primero con los presidentes de las comunidades autónomas, con los que se reunió por vía telemática el domingo, "con lealtad y con solidaridad".

La titular de Exteriores cree que no hay que temer críticas --como en Italia, donde los médicos han lamentado que las medidas hayan llegado con dos semanas de retraso-- porque cree que éstas deben servir para aprender a gestionar una crisis como ésta. "Pero veámoslo cuando haya pasado, no tengamos miedo a mirarnos en el espejo, pero no ahora, ahora es el momento de actuar", ha resumido.