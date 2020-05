González Laya pide "prudencia" a los turistas, aunque España está "deseando volver a recibirlos"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido "prudencia" a quienes quieran viajar a España, subrayando que lo primero es el control de la pandemia de Covid-19: "Cuanto más prudentes seamos hoy, antes podremos irnos de vacaciones en el futuro".

"Por ahora, seamos prudentes. Vamos a asegurar que todos contribuimos al control de la pandemia dentro y fuera de nuestros países para que podamos volver a recibir turistas, algo que España está deseando tan pronto como la pandemia esté bajo control", ha dicho en una entrevista en la BBC, recogida por Europa Press, preguntada por quienes tengan reservados viajes o planeen viajar.

A su juicio, este año la movilidad se verá afectada en todas partes, no solo en España, aunque ha insistido en que España es "un país de acogida" que da la bienvenida al turismo.

"Ahora, este año, tenemos que ser muy prudentes con la movilidad de la gente, no porque no nos gusten los turistas sino porque tenemos que poner por delante la seguridad de los turistas y los ciudadanos", ha añadido.

González Laya ha explicado que el proceso español de relajación del confinamiento, que está previsto que culmine el 30 de junio, está siendo gradual y asimétrico, porque "algunas zonas del país están en mejor posición que otras para moverse más rápido", conforme a los datos de evolución de la pandemia y de capacidad de los sistemas sanitarios.

Según ha dicho, la población española está teniendo un "comportamiento extraordinario" y ha comprendido que su comportamiento es parte de la solución, y que debe tenerlo en cuenta a la hora de tener "contacto social, o de ir de compras, o al sentarse en una terraza a tomarse un café o una cerveza", porque eso ayudará a tener "buenos resultados más rápido" hacia la "nueva normalidad".

Además, ha recalcado que en esa "nueva normalidad" no habrá "riesgo cero" hasta que no se encuentra una vacuna o un tratamiento contra el Covid-19, algo que aún no está disponible. "Hasta que no lo tengamos tenemos que ser responsables", ha dicho, tanto el Gobierno, como todos los niveles de la administración y también los ciudadanos: "Nos ayudamos a nosotros mismos y también a todo el país".

Por otro lado, González Laya ha reconocido que la respuesta inicial de la UE a la pandemia fue "un poco caótica" y cada país estuvo centrado en sí mismo, pero que existe una cooperación, tanto para controlar la enfermedad como para hacer frente a la recuperación económica, puesto que todos los países están teniendo "costes masivos" para mantener vivos el empleo y la capacidad de producción, "incluyendo enormes cantidades de deuda pública".

"Por eso, para volver a arrancar el motor económico, vamos a necesitar mucha cooperación en el ámbito europeo y en el global. Cooperativamente nos moveremos más rápido, esa es la lección", ha añadido.