González recuerda la figura de su exjefe de gabinete José Enrique Serrano: "Ha sido un servidor de la Constitución"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha recordado la figura de su exjefe de gabinete José Enrique Serrano --fallecido el pasado 10 de junio a los 75 años--, a quien ha definido como "un servidor de la Constitución" y un "hombre de Estado".

Así se ha expresado González en un acto organizado por su fundación celebrado este martes en el Ateneo de Madrid para homenajear al que fuera político socialista. Durante su intervención, el expresidente del Gobierno ha ensalzado la figura de Serrano como un ejemplo de "patriotismo constitucional", destacando a su vez sus "valores democráticos", su respeto al "pluralismo y a los derechos humanos".

También ha revelado que Serrano podría haber sido un buen ministro, pero habría sido un "desperdicio" pues su figura resaltó "mucho mejor" en apoyo "a los ministros y presidentes a los que servía", evitando que éstos cometieran errores.

"Era un tipo bastante excepcional e irrepetible. Dejó muchas cosas por hacer, muchas, y muchas planteadas. Parte de lo que propuso terminaremos haciéndolo. Costará más o menos, pero terminaremos haciéndolo", ha finalizado González.

LOS RECUERDOS DE ZAPATERO Y ENMA LÓPEZ

Serrano fue también jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero y estrecho colaborador del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, además de un experto negociador y muñidor de pactos políticos.

En este sentido, Zapatero, quien no pudo participar en el acto, ha enviado una carta leída por la exeurodiputada socialista Elena Valenciano. En el texto, ha subrayado el papel de Serrano como servidor de todos los secretarios generales del PSOE en la etapa democrática, en un camino "de progreso y lucha por la igualdad", unas ideas que "siempre abrazó y que daban sentido al esfuerzo permanente por impulsarlas bien".

Por su parte, la secretaría de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López, ha destacado la figura de Serrano como "el gran hombre de Estado con mayúsculas", que fue "el puente de todas las negociaciones", al igual que ha recordado que "jamás dijo una sola palabra" que pudiera dañar al partido. "Fue un hombre que prefirió la sombra, prefirió el trabajo duro", ha subrayado.

La dirigente socialista ha valorado también su papel de negociador "incansable", especialmente con el Partido Popular. Al mismo tiempo, ha señalado que en el despacho de Serrano "se cerraron gran parte de las leyes que ahora han mejorado nuestra vida".

Durante el acto, introducido por López, además de González, han intervenido también el hermano de Serrano, Francisco Serrano; la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas; y el diputado del PP Carlos Aragonés.

Entre los asistentes ha destacado la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.