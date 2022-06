El Govern cree que con la reunión Bolaños-Vilagrà el Gobierno reconoce el bloqueo de relaciones

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha considerado que la reunión que se celebrará este miércoles en Madrid entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, es el "reconocimiento" de que las relaciones entre ambos Ejecutivos están bloqueadas.

A su juicio, el principal objetivo del encuentro es que el Gobierno dé "garantías de que alguna cosa cambiará, de que no se volverán a repetir hechos como el 'caso Pegasus'", ha aseverado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este miércoles recogida por Europa Press.

Ha considerado el encuentro "la segunda parte" de la reunión Vilagrà-Bolaños celebrada en Barcelona el 24 de abril para abordar el espionaje a independentistas, y ha insistido en que, para la Generalitat, no fue satisfactoria.

Preguntada por las declaraciones de Junts de que desconocían la convocatoria de la reunión, ha asegurado que los consellers sí que lo sabían porque el encuentro se abordó en el Consell de Govern de este martes.

REUNIÓN DE PRESIDENTES Y BILATERAL

Plaja ha insistido en agendar un encuentro "con contenido" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha afirmado que los respectivos equipos trabajan para ello.

"Para cumplir ya se podría haber hecho, pero no debe ser una reunión de cumplimiento, debe ser una reunión realmente con contenido", ha zanjado.

Ha recalcado que la mesa de diálogo "no está muerta" pero que no se dan las garantías de igualdad y de confianza que ve necesarias para otro encuentro, por lo que ha convenido en que no avanza como el Govern desearía.

La portavoz ha descartado la celebración de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat este julio por el bloqueo de las relaciones, si bien ha subrayado que a nivel técnico los contactos entre administraciones se mantienen.

JUEGOS OLÍMPICOS

La portavoz del Govern ha acusado al presidente de Aragón, Javier Lambán, de "no querer hacer equipo con Cataluña" por ser catalanes y ha criticado que el Gobierno no le haya reprochado públicamente su actitud.

"Quien más ha gritado y más ruido ha hecho ha acabado ganando esta batalla, y quien más ha perdido son los ciudadanos catalanes y aragoneses", ha lamentado.

Ha garantizado que si Cataluña presenta una candidatura única para unos Juegos Olímpicos de Invierno --ya sea para 2030 o 2034-- el Govern convocará una consulta.