La hermana de Miguel Ángel Blanco pide "no blanquear" a quienes "no muestran arrepentimiento" por los crímenes de ETA

Acusa al PNV de estar "una y otra vez salvando a los cómplices que no han condenado" el asesinato de su hermano

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, ha pedido que, 25 años después del asesinato de su hermano, no se "blanquee" a quienes no muestran arrepentimiento por los crímenes de ETA. Asimismo, ha acusado al PNV de estar "una y otra vez salvando a los cómplices que no han condenado" el asesinato del concejal del PP en la localidad vizcaína.

Marimar Blanco ha tomado parte este viernes en la exposición 'El terror a portada. 60 años del terrorismo en España a través de la prensa' que se puede visitar hasta el 24 de julio en el Izarra Centre de Ermua.

En declaraciones a los medios de comunicación, Blanco ha reconocido que aunque hace ya 25 años del asesinato de su hermano, todo está aún "muy reciente". Asimismo, y tras destacar la "ilusión" que le provoca regresar a la localidad vizcaína y recordar su infancia, ha subrayado su emoción por el "coraje cívico y democrático que demostraron los vecinos de Ermua para intentar salvar la vida de un joven de 29 años que estaba siendo secuestrado y torturado por ETA".

"Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para intentar salvarlo. Exigimos piedad y libertad pero éramos un poco inconscientes, ya que no sabíamos que pedíamos algo imposible para una organización terrorista que terminó cumpliendo con su amenaza", ha rememorado.

Según ha valorado, ni los partidos ni la sociedad se quisieron "arrodillar o claudicar frente a los terroristas" y por contra posicionaron "sus manos blancas en favor de la defensa de nuestro estado democrático".

"25 años después seguimos aquí pidiendo que no se blanquee a quienes, a día de hoy, no han condenado ni mostrado arrepentimiento por los crímenes de ETA. Seguimos pidiendo que se acabe con la triste humillación que sentimos las víctimas del terrorismo cada vez que vemos en las calles homenajes a los terroristas que salen de las cárceles y seguimos alzando nuestra voz para que los principios de verdad, memoria dignidad y justicia no sean olvidados por la sociedad, ni por las instituciones ni por nuestros gobernantes", ha añadido.

CRÍTICAS AL PNV

Por otro lado, y cuestionada por la decisión del PNV de rechazar la posibilidad de dedicar a Miguel Ángel Blanco una calle en Vitoria, la hermana del concejal del PP se ha mostrado crítica con la formación jeltzale.

"Recuerdo las palabras del lehendakari Ardanza diciendo que 'no solo lo iban a pagar los asesinos de mi hermano sino los cómplices'. Desgraciadamente, 25 años después sabemos que la posición del PNV es estar una y otra vez salvando a los cómplices que a día de hoy no han condenado el asesinato de mi hermano", ha descrito.

Por todo ello, ha valorado que recordar a Miguel Ángel Blanco también pasa por recordar "la unidad política y social, que marcó una línea roja y que dio comienzo al camino del principio del fin de ETA; a lo que se denominó el espíritu de Ermua".

"25 años después ojalá volviéramos a recuperar ese consenso y esa unidad y ese mensaje unitario de rechazo y cualquier apoyo a quienes siguen sin condenar los crímenes cometidos", ha insistido.