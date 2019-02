Hernando llama al PP a "decir las cosas claras" en campaña porque son la "única alternativa viable" a Sánchez

Publicado 18/02/2019 14:33:54 CET

Monago defiende el tono duro de Casado y que lo que "rechina" es el apoyo de Sánchez en EH Bildu

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Hernando ha apelado a su partido a "decir las cosas claras" en la próxima campaña electoral para dejar claro a los votantes que "la única alternativa viable" a un Gobierno de Pedro Sánchez es el PP.

"Para ganar hay que decir las cosas claras", ha dicho Hernando en declaraciones a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP celebrada este lunes. En su opinión, esta formación tiene que "recuperar ese mensaje claro" de que sólo el voto al PP hace frente al independentismo y el populismo.

Preguntado acerca de si cree que la campaña debe ser dura, ha insistido en que los apelativos que el presidente del PP, Pablo Casado, dirige a Sánchez son "descriptivos del peor presidente que ha tenido el país".

En términos parecidos se ha expresado el presidente del PP de Extremandura, José Antonio Monago, para quien el PSOE "parece que tiene ahora la piel muy fina" con los mensajes de la oposición. En su opinión, la campaña "de marketing" de Sánchez es "azuzar el miedo a la derecha" cuando lo que debe dar miedo es su apoyo en EH Bildu.

"Y me extraña que a la mayoría de la gente no le rechine que un presidente que no gana elecciones lo haga con apoyo de EH Bildu y está dispuesto a reeditar esos apoyos", ha añadido.

El también portavoz adjunto del PP en el Congreso Fenando Martínez Maillo ha apostado por su parte por que su partido se presente a las elecciones con "un gran proyecto de fortaleza ideológica", pero también con "un discurso de moderación", porque "eso ha sido siempre también el PP".

ZAPLANA, "COSAS DEL PASADO"

Tanto Hernando como Maillo han sido también preguntados por el efecto en la campaña de las informaciones sobre el exministro 'popular' Eduardo Zaplana y los supuestos fondos en paraísos fuera de España.

Maillo ha dicho que "son cosas del pasado que en nada afectan a la actual dirección" del PP y ha defendido que la Justicia "levante alfombras". "Y si es necesario que tome decisiones que las tome, contra quien sea", ha añadido.

Hernando, por su parte, ha admitido que le generan "una enorme decepción" casos como este, aunque ha añadido también que las consecuencias de la corrupción para el PP "es un asunto que está solventado hace tiempo".