Un hombre resulta herido de bala en la puerta de un bar de la Rambla de Prim de Barcelona

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido de bala este viernes por la noche en el exterior de un bar de la Rambla de Prim, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, han informado los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Según avanzó 'El Periódico', la vida de la víctima, que trabaja en el establecimiento, no corre peligro, tras recibir al menos un disparo de un cliente con el que estaba discutiendo.

La policía recibió el aviso hacia las 21.30 horas y hay una investigación abierta para esclarecer los hechos y localizar al autor del disparo.