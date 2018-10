Huelva.- 27-M.- El PP ofrece a IU un co-gobierno de dos años cada partido en Bollullos para desbancar al PSOE

Actualizado 04/06/2007 17:36:45 CET

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP en Bollullos Par del Condado (Huelva), Manuel Moreno, aseguró hoy estar a la espera de una respuesta de IU a la oferta de pacto de Gobierno en el municipio que, básicamente, consiste en que las dos fuerzas se repartan el gobierno municipal a razón de dos años para cada una.

En declaraciones a Europa Press, Moreno reconoció tener "afinidad personal" con el candidato de IU en Bollullos, Francisco Díaz, y estar dispuesto a pactar con esta formación, después de que en las pasadas elecciones municipales el PSOE obtuviese siete concejales, por los seis de IU y los cuatro del PP.

De la misma forma, indicó que el actual alcalde de la localidad y candidato del PSOE, Carlos Sánchez, "ni siquiera nos ha llamado para intentar negociar un pacto de gobierno", a pesar de no contar con mayoría suficiente para gobernar y de que, ya tras las pasadas elecciones de 2003, IU no pactó el gobierno con los socialistas.

Precisamente Francisco Díaz manifestó la pasada semana que trataría "por todos los medios y con todos los esfuerzos" gobernar en la localidad porque "es nuestro objetivo y para lo que nos presentamos" y aseguró sentirse "más cerca" ideológicamente del candidato del PSOE, aunque "más cerca personalmente" del cabeza de lista del PP en el municipio "por todo lo acontecido en Bollullos con algunos integrantes de la lista del PSOE, con los que tenemos grandes diferencias".

No obstante, el coordinador de IU LV-CA en Huelva, Pedro Jiménez, garantizó el pasado viernes que su formación "no alcanzará" ningún pacto con el PP en la provincia, si bien reconoció "dificultades" en algunos municipios, como Bollullos, para alcanzar un pacto con el PSOE, que es por lo que IU va a trabajar, en principio, en los diferentes municipios con representación en los que no se ha registrado una mayoría absoluta.

Con estos argumentos, IU y PP en Bollullos mantendrán mañana un encuentro del que Moreno espera una "respuesta" a la oferta realizada a IU para el mandato de los próximos cuatro años.