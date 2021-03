Iceta responde a ERC y dice que el Gobierno no hará una "contorsión" para mantener su apoyo "a cualquier precio"

Respeta la postura de Podemos con el suplicatorio de Puigdemont pero critica que se rehúya la acción de la Justicia

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha respondido este miércoles a la amenaza del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, asegurando que el Ejecutivo no hará una "contorsión contraria a sus valores" para mantener su apoyo parlamentario "a cualquier precio".

"Cuando alguien dice bueno te retiraré el apoyo. Bueno, pues si llego el puente ya lo cruzaré", ha sostenido Iceta en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que Rufián amenazase al Gobierno con retirarle el apoyo por aplaudir decisiones como la adoptada por el Parlamento europeo de retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

En esta línea, Iceta ha reconocido que lo que le daría "miedo es que el Gobierno, por mantener el apoyo de quien fuese, hiciese una "contorsión contraria a sus valores, sus principios y la coherencia política". "Uno no puede pretender apoyos a cualquier precio", ha insistido.

Así, el titular de Política Territorial y Función Pública ha dejado claro que no sabe si Rufián va de farol. "Creer no es saber. Yo no quiero hacer juicio de intenciones, me gusta valorar hechos. ¿Para qué sirve esa expresión de Rufián? Para comprobar que ERC no comparte determinadas posiciones que el Gobierno defiende, pero es que eso es la vida", ha apuntado.

NO ESCUDARSE EN LA CONDICIÓN DE DIPUTADO PARA "REHUIR" A LA JUSTICIA

En este contexto, Iceta también se ha referido al voto de Unidas Podemos, que rechazó en el Parlamento Europeo la retirada de la inmunidad a Puigdemont. "Estamos hartos de decir que todos somos iguales ante la Ley, pues los políticos también. Si la Justicia nos pide cuentas por cualquier cosa no debemos escudarnos en nuestra condición de diputados para rehuir la acción de la justicia, pero respeto a quien piense otra cosa", ha explicado.

Tras las críticas de la oposición, que han cargado contra el Ejecutivo por tener criterios dispares respecto al suplicatorio del expresidente catalán, Iceta ha emplazado a leerse la Constitución, que "prohíbe el mandato imperativo", y establece que el voto de los diputados "es libre". "Y vale tanto para el Congreso, el Senado o el Parlamento Europeo", ha recordado.

De esta forma, y para quitar importancia a la diferencia entre socialistas y 'morados', Iceta ha sostenido que "seguro que algún socialista europeo" ha votado "en contra" de suprimir la inmunidad de Puigdemont. "Nos tenemos que acostumbrar", ha incidido, para después dejar claro que es contrario a proteger a políticos por hechos "que se produjeron con anterioridad a su elección".

SI LOS PRESOS VUELVEN A DELINQUIR LA JUSTICIA ACTUARÁ DE NUEVO

Respecto a otra de las discrepancias entre socios, Iceta ha recalcado que los socialistas no creen que haya presos políticos en España. "Hay muchos argumentos para defenderlo: hemos tenido una campaña electoral y han podido participar en ella, en programas de máxima audiencia. El concepto preso político no encaja con lo que hay, yo no comparto con la posición de Podemos", ha señalado.

Preguntado por los indultos a los presos del 'procés', Iceta ha emplazado a que termine la tramitación para que el Ministerio de Justicia haga su propuesta. Así, y tras ser cuestionado sobre si deberían arrepentirse para que les fuese concedido, el ministro se ha preguntado qué es el arrepentimiento.

"¿Rasgarse las vestiduras, cubrirse de cenizas? Es que nadie va a volver a hacer lo que hizo", ha opinado Iceta, que se ha dirigido a los presos después de que estos recalcasen este martes antes de ingresar en prisión que volverían a hacerlo. "No se lo creen ni ellos", les ha respondido.

Con todo, y si volvieran a iniciar la vía unilateral, Iceta ha recordado que el "Estado ganó" y que el "imperio de la Ley" quedó demostrado. "No sería lógico, pero si lo vuelven a hacer les volverá a pasar lo mismo", ha continuado, lanzando un mensaje de tranquilidad "a los que les duele tanto España que la ven siempre en peligro".