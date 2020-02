Iceta sobre visitar a los presos: "Si no fuera primer secretario del PSC, tal vez habría ido"

Publicado 13/02/2020 10:57:08 CET

Asegura que Barcelona estaba preparada para el MWC y considera que se ha cancelado por "miedo"

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado este jueves que no ha visitado a los políticos en prisión por el cargo que ocupa en su partido: "No he ido a ver a los presos por mi cargo, si no fuera primer secretario del PSC, tal vez habría ido".

Además, ha considerado que si fuera a la cárcel, los independentistas utilizarían la visita políticamente: "Lo interpretarían como si los socialistas avalaran una determinada conducta", ha expresado en una entrevista en Radio 4 recogida por Europa Press, y ha añadido que no se pueden hacer gestos que tengan una tendencia a disminuir la responsabilidad de los políticos condenados por el proceso soberanista.

Pero ha aseverado que la solución no es que estén en prisión: "Nadie puede pensar que la solución del problema son 13 años de prisión --la pena del líder de ERC, Oriol Junqueras--. El problema es que hay más de dos millones de personas que piensan que la mejor relación con España es la separación".

Preguntado por su opinión por las declaraciones que hizo el miércoles el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, en las que dijo que Iceta no tenía humanidad por no haber visitado a los presos, ha dicho: "Lo perdono. No he ido a ver a Junqueras a prisión. No iré. Y ahora menos, si no soy humano... ¿Para qué?".

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la figura de mediador para la negociación entre Cataluña y el Gobierno, el líder socialista ha aseverado que no es necesario: "No queremos mediador, creemos que no es necesario porque sería empezar con desconfianza".

De pactos tras las elecciones catalanas, que aún no tienen fecha, Iceta ha sostenido que el PSC no dará apoyo a un presidente independentista, y que solo harían presidente a alguien de ERC si los republicanos renunciaran a su proyecto independentista.

De la cancelación del Mobile World Congress (MWC) que se iba a celebrar en los recintos Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona, ha expuesto que Barcelona lo ha gestionado bien estando en contacto con los organizadores: "La ciudad estaba preparada, las instituciones estaban preparadas, ha sido el miedo", y ha expresado que lo importante es el compromiso del MWC con Barcelona para las próximas ediciones.