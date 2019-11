Iglesias cree que sería "decente" que Sánchez dijera en el debate si buscará un acuerdo con el PP

Actualizado 03/11/2019 15:08:49 CET

A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado este domingo en A Coruña que en el debate con el resto de candidatos del lunes preguntará con quién están dispuestos a pactar cada uno tras el 10N, y ha aconsejado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que sería "decente" que los electores socialistas supieran si buscará el acuerdo con la derecha antes de votar.

"Hay que preguntarles con quién están dispuestos a pactar. Las derechas lo tienen claro. Pero cuando a Pedro Sánchez le decimos que se comprometa en campaña a no llegar a un acuerdo con PP o Ciudadanos, no es claro. Sería decente que los electores socialistas sepan si va a buscar ese acuerdo con la derecha o no, para saberlo antes de votar", ha incidido.

De esta manera, Iglesias vuelve a dirigirse a Sánchez para que diga a las claras si habrá algún tipo de acuerdo de investidura con los de Casado, a pesar de que el presidente dijera que descartaba una coalición con los populares.

Ante más de 1.500 personas en el Palacio de Exposiciones y Congresos 'Palexco', el acto más multitudinario de la campaña hasta ahora, ha pedido a la militancia que hablen con familiares y amigos que votan al PSOE para pedirles una oportunidad para Unidas Podemos: "Porque saben que o estamos en el Gobierno o su partido no hará lo que promete".

El líder morado ha señalado además que está convencido de que en Galicia pueden mejorar el resultado de las generales de abril, cuando lograron sólo dos diputados (Pontevedra y A Coruña). Y ha añadido que contar con más escaños gallegos depende del trabajo que realice la militancia hasta el día de las elecciones.

"Hay mucha gente que es de Unidas Podemos y no lo sabe. Y yo os quiero pedir que hagáis campaña porque lo más importante es el boca a boca. Regalar una Constitución con los artículos sociales subrayados, porque a lo mejor hay mucha gente que si se lee la Constitución del 78, acaba votando a Unidas Podemos", ha aseverado.

TRAS LAS PRIMARIAS, SÁNCHEZ "EMPEZÓ A PARECERSE" A SUSANA DÍAZ

Tras ser recibido al grito de '¡presidente, presidente!', Iglesias ha recomendado a los asistentes que esta noche sigan la entrevista que le hacen en el programa 'Salvados' y a la que también estaba llamado Sánchez, quien finalmente no asistió. Señala Iglesias que en este programa cuando se escucha a la militancia del PSOE y a la de Podemos, queda claro que "el acuerdo es posible".

"La gente del PSOE está de acuerdo" con intervenir el mercado del alquiler, con derogar la reforma laboral o con obligar a los bancos a devolver el rescate de 60.000 millones, asegura Iglesias, quien también afirma que a "la gente del PSOE le pareció bien" que presionaran para subir el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros.

Entonces se ha preguntado que, si desde la militancia socialista ven bien que ambas fuerzas gobiernen juntas, "qué es lo que ha fallado" para que lo que fue posible en seis comunidades autónomas --un Gobierno de coalición-- no pueda replicarse en el Estado.

Para Iglesias, el problema es que Sánchez tras ganar las primarias de su partido, "empezó a parecerse a la candidata que había derrotado" --Susana Díaz-- y en 2019 ha acabado haciendo lo que era la preferencia de "Ana Patricia Botín, el Círculo de Empresarios y la CEOE": "Mejor una repetición electoral antes que un Gobierno con Unidas Podemos".

LOS CONSTITUCIONALISTA "DE CHARANGA Y PANDERETA"

Por eso, Iglesias quiere que Sánchez sea claro en el debate de este lunes, y también pondrá sobre la palestra "el significante Constitución" dado que escucha en los medios hablar de partidos constitucionalistas para referirse en conjunto a PP, PSOE, Ciudadanos y Vox.

Iglesias ha avanzado que en la cita del lunes les preguntará "a los constitucionalistas de charanga y pandereta" qué opinan del artículo 31 de la Carta Magna que habla de un sistema fiscal progresivo y expondrá que desde Unidas Podemos quieren bajar impuestos a pymes, cuotas progresivas para trabajadores autónomos y a la vez que los grandes patrimonios de más de 1 millón se "ajusten el cinturón un poquito más, ya que viene una recesión".

Asimismo, ha avanzado que las grandes empresas que contaminan tendrán que pagar más impuestos por ello. "Les vamos a traducir el grito de los jóvenes en las calles en impuestos. A eso se le llama hacer recortes por arriba", ha afirmado.

Iglesias ha invitado además "a los que compiten por ver quién tiene más grande la bandera" a que lean la Constitución y a tener "agallas" para intervenir el mercado del alquiler, como ya hacen países como Alemania.

"CATALUÑA, CATALUÑA, CATALUÑA"

Pero el candidato morado opina que el resto de partidos no quieren hablar de medidas económicas durante la campaña porque, en caso de que haya una desaceleración, "hay que decidir si los recortes se hacen por arriba o por abajo".

Iglesias cree que ése el motivo de que en todas las entrevistas con candidatos se platee solo el problema de catalán. "Cataluña, Cataluña, Cataluña", ha repetido, para luego añadir que si bien es un problema grave, hay otros problemas territoriales en España.

Acompañando a Iglesias han estado el candidato de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por A Coruña, Antón Gómez-Reino, las candidatas de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por Pontevedra, Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez 'Pam', el candidato de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por Ourense, David Bruzos, y la candidata de Unidas Podemos-Galicia En Común al Congreso por Lugo Vanessa Somoza.

El acto ha concluido con todos los dirigentes de Unidas Podemos abrazados y entonando el Grándola Vila Morena de Zeca Afonso, el himno de la Revolución de los Claveles que acabó con el régimen de Salazar en Portugal.